Se supo: Santiago del Moro confirmó si expulsarán a una participante tras una supuesta agresión

El conductor del reality show mostró el video de la acusación, que se generó en redes sociales entre dos jugadoras y dejó en claro lo que pasó.

El conductor Santiago del Moro se refirió por primera vez a la disputa entre Tamara Paganini y Solange Abraham en la fiesta del viernes . Las redes sociales habían acusado golpes entre ambas y hasta pidieron expulsión, pero todo quedó aclarado.

Inminente expulsión de una participante muy querida de Gran Hermano: tuvo una fuerte pelea

“No fue un golpe. Fue un intercambio de escupitajos. No suena lindo, pero fue eso lo que pasó” , introdujo el conductor antes de pasar el video con todas las cámaras para avalar la teoría del escupitajo y no del golpe.

En la grabación se puede ver como Tamara y Sol comienzan a provocarse a tal punto que Paganini le mostró sus partes íntimas: “Todo para vos, ma. Jugosa y calentita”. Y se acercó de frente, extendió sus brazos y en ese momento tosió.

Minutos más tarde, Abraham se queda quieta y declaró: “Tamara me escupió en la boca. Me cayó saliva encima de mí”. Y las luces de la fiesta que se estaba llevando adelante se encendieron. Todo terminó.

Sol fue a cepillarse los dientes y escupió en la pileta del baño. “Yo solo te dije que eras una planta agresiva y me escupiste en la boca”, se quejó y agregó: “Tu saliva saltó a mi boca, no me escuchás porque no te conviene”.

De esta manera, quedó descartada la idea de golpe porque quedó en evidencia que fue un escupitajo, pero sí fue un enfrentamiento. Ahora restará saber qué hará la producción con ambas.

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La jugadora Tamara Paganini quedó en el foco de la polémica luego de tener una discusión con Solange Abraham. Todo ocurrió en una de las fiestas en donde tuvieron un encuentro cara a cara subido de tono y se generó un confuso episodio por el cual piden expulsión directa.

En el momento, según los clips que circularon, un usuario determinó que Solange estaba buscando a quién molestar mientras gritaba a cámara y Tamara se sentía mal. Pero estaba lejos de ella. Después quedaron frente a frente y tuvieron una pelea.

Para los usuarios e redes sociales, Paganini debe ser expulsada por violencia física y, aunque las imágenes no lo muestren, entre Yanina Zilli y Solange hablaron y sostuvieron que es un peligro que Tamara actúe así: “Para mí la tienen que suspender”.