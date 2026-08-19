Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de agosto

El dólar oficial minorista cotiza este miércoles a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación, luego de un inicio de semana corta por el feriado del lunes con una caída de $5. Por su parte, el blue se comercializa en torno a los $1.545.
Durante las dos primeras semanas del octavo mes del año, el Banco Central (BCRA) compró divisas a un ritmo menor que en julio, el ministro de Economía Luis Caputo anunció la flexibilización de los requisitos para prestarle dólares a las empresas y el INDEC publicó el dato de inflación de ese mes, que se ubicó en el 2,1%.
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año y una inflación para julio arriba del 2%.
Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.
El dólar oficial, sin sobresaltos en agosto.
Stock
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.495 tras picos de $1.500.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.969,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.591,09 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.517,76.