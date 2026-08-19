19 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de agosto

El oficial minorista opera a $1.515 para la venta en el Banco Nación, luego de un comienzo de semana corta a la baja.

Por
El dólar oficial comenzó a la baja la semana corta por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

El dólar oficial comenzó a la baja la semana corta por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este miércoles a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación, luego de un inicio de semana corta por el feriado del lunes con una caída de $5. Por su parte, el blue se comercializa en torno a los $1.545.

El dólar oficial comenzó una semana corta por el feriado del lunes.
Te puede interesar:

El dólar arrancó la semana corta por encima de los $1.500

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año y una inflación para julio arriba del 2%.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

El dólar oficial, sin sobresaltos en agosto.

El dólar oficial, sin sobresaltos en agosto.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.495 tras picos de $1.500.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.591,09 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.517,76.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El tipo de cambio mayorista cerraría 2026 en torno a $1.650, por debajo de la inflación esperada.

Qué va a pasar con el dólar a fin de año: bancos y consultoras lo ubican por debajo de la inflación

El dólar oficial afronta una semana corta por el feriado de este lunes.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de agosto

El dólar oficial tuvo una semana a la baja.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de agosto

El dólar oficial cotiza arriba de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de agosto

El DNU lleva las firmas de Javier Milei y Luis Caputo.

El Gobierno oficializó los préstamos en dólares para empresas que no exportan

El dólar oficial se mantuvo arriba de los $1.500. 

El dólar oficial cerró la semana con leve baja y arriba de los $1.500

Rating Cero

Qué le decía Emilia Attías al Turco Naim.

Escándalo: se filtró la hiriente frase que Emilia Attías le repetía al Turco Naim antes de separarse

Bruce Willis estuvo presente en el casamiento de su hija.

Reapareció Bruce Willis en el casamiento de su hija Tallulah con Justin Acee

La música nacional, de luto por el fallecimiento del histórico intérprete cordobés.

Murió José Luis "Pucho" Ponce, bajista e histórico integrante de la banda Los Tekis

Mabel Armentía junto a Sandro.

Quién era Sandro detrás del personaje: los recuerdos y el gesto que una de sus "nenas" jamás olvidará

Tributo a Sandro: un disco de rock se lanzó en 1999.
play

Tributo a Sandro: el disco con el que el rock argentino se rindió a los pies del Gitano

La foto histórica de Roberto Sánchez en la Gran Manzana, horas antes de sus dos grandes presentaciones.
play

El Gitano que conquistó la Gran Manzana: la noche en que Sandro se hizo eterno en el Madison Square Garden

últimas noticias

Se realiza una nueva audiencia del juicio a Pity Álvarez.

Juicio a Pity Álvarez: el artista presentará a sus nuevos abogados

Hace 7 minutos
El francés Isack Hadjar se lastimó una muñeca.

Un piloto no correrá el GP de Países Bajos de la F1: quién será su reemplazante

Hace 10 minutos
Qué le decía Emilia Attías al Turco Naim.

Escándalo: se filtró la hiriente frase que Emilia Attías le repetía al Turco Naim antes de separarse

Hace 16 minutos
Bruce Willis estuvo presente en el casamiento de su hija.

Reapareció Bruce Willis en el casamiento de su hija Tallulah con Justin Acee

Hace 35 minutos
El sospechoso es intensamente buscado por la policía. 

Un hombre con una máscara de muñeca maldita persiguió a una mujer al grito de: "¿Lista para morir?"

Hace 41 minutos