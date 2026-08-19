Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de agosto

El oficial minorista opera a $1.515 para la venta en el Banco Nación, luego de un comienzo de semana corta a la baja.

El dólar oficial comenzó a la baja la semana corta por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

El dólar oficial minorista cotiza este miércoles a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación , luego de un inicio de semana corta por el feriado del lunes con una caída de $5 . Por su parte, el blue se comercializa en torno a los $1.545.

El dólar arrancó la semana corta por encima de los $1.500

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año y una inflación para julio arriba del 2%.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673 .

La divisa estadounidense cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial, sin sobresaltos en agosto.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.495 tras picos de $1.500.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.591,09 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.517,76.