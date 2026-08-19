Habló Nadia Beller tras el intento de asesinato: "Estoy segura de que Cerimedo tuvo que ver"

La activista boliviana está convencida de que el exasesor de Javier Milei y actual colaborador del gobierno boliviano orquestó el ataque de sicarios que casi termina con su vida, luego de que dos hombres le propinaran tres disparos.

Desde la cama del hospital donde permanece internada, la abogada y activista boliviana Nadia Beller rompió el silencio tras sobrevivir a un ataque perpetrado por sicarios. Con visibles muestras de dolor y la voz quebrada, Beller responsabilizó de forma directa a su expareja, Fernando Cerimedo, de haber orquestado el ataque para acabar con su vida.

Aún conmocionada por el intento de homicidio, la activista detalló la gravedad de las secuelas físicas con las que lidia minuto a minuto: "Estoy bastante dolorida, muy conmocionada. No pude dormir prácticamente nada. Cierro los ojos y es una pesadilla tras otra".

Pese a la saña de los atacantes, las balas no dañaron sus órganos vitales, lo que le permitió mantenerse lúcida e identificar lo ocurrido: "Afortunadamente los impactos no me dieron en órganos vitales. Tengo el brazo derecho destrozado, el hueso que me lo han reconstruido está bastante astillado. Otros disparos por la clavícula... Pero entiendo de que no hay ningún disparo que haya comprometido mi vida, por eso es que estuve consciente en todo momento".

Según la reconstrucción de la víctima, el ataque se gestó a través de un contacto que prometía información reservada para perjudicar al expresidente boliviano Evo Morales. Cerimedo no solo estaba al tanto, sino que fue el principal impulsor para que acudiera a las citas.

"Un sábado me contactan unas personas diciéndome de que tenía información delicada sobre Evo Morales, sobre un supuesto hecho de violación a una menor de 13 años. Yo lo primero que hago es mandarle foto a Fernando y me dice: 'Ah, sí, yo supe de ese caso''", aseguró en diálogo con el Gato Sylvestre en Radio 10.

Tras ser dejada plantada en dos ocasiones previas, Beller comenzó a desconfiar. Sin embargo, Cerimedo la persuadió de asistir al encuentro definitivo asegurándole una custodia que jamás existió: "La última vez le digo: 'Ay, no sé, me da cosa'. Y él me dice que no iba a pasar nada porque no tiene lógica que intenten hacer algo en un hotel con cámaras a plena vista de la gente. Él apoyó que yo vaya y me mintió de que me mandó con escoltas".

"Veo que hasta se les frenó la moto (a los sicarios) y nadie los estaba persiguiendo, o sea que no habían los tales escoltas. Estaba sola, sin custodia", contó al darse cuenta.

"Estoy plenamente segura de que él tiene que ver"

Al ser consultada sobre por qué apunta a su propia pareja como cerebro de la emboscada, Beller reveló contradicciones en el relato de los propios sicarios y acusó a Cerimedo de planear su muerte para borrar evidencias:

"Estoy plenamente segura de que él tiene que ver porque el primer día que me citan, ellos me justifican de que no se presentaron porque vieron a los dos guardias que mandó Fernando... Además, supuestamente su policía, tuvo contacto con el hijo del sicario".

Luego agregó: "Obviamente que Fernando no esperaba que yo viva para contar estas cosas y esperaba que en mi celular que se llevaron y en la cartera toda esta información nunca salga a la luz".

Además, expuso la maniobra de fuga que intentó el consultor inmediatamente después de los disparos: "Fernando, en vez de venir acá a verme tras que sucede esto, lo que hace es conseguir un vuelo hacia Buenos Aires e intentar fugarse con una mochila de dinero"

La llamada a Cerimedo desde la clínica: "Fuiste vos"

Aún en shock, Beller consiguió comunicarse con Cerimedo a altas horas de la noche gracias a la mediación del equipo médico del centro de salud: "Eran altas horas de la noche... le digo a la doctora: 'Llámele por favor a Fernando'. La doctora hace una llamada tripartita, lo contacta y me dice: '¿Qué te pasó?'. Y le digo: 'Fuiste vos'. Y ahí él se larga a llorar y me dice: '¿Cómo vas a decir que fui yo?'".

La abogada confirmó además que se encuentra embarazada de Cerimedo y sacó a la luz episodios previos de violencia de género que no se atrevió a denunciar formalmente bajo coacción: "Él cometió un hecho de violencia conmigo... no denunciarlo por tentativa de feminicidio porque él me ahorcó, pero por lo menos denunciar lesiones. Y él me pidió una oportunidad, me envolvió con un montón de cosas, que se iba a pegar un corchazo... Lo tengo también en mensajes."

Lazos políticos, la trama de corrupción y manejo de efectivo

En la entrevista, Beller desglosó el nivel de injerencia y poder que Cerimedo ostentaba en Bolivia, así como sus nexos en la Argentina: "El presidente Rodrigo Paz le delegó básicamente una autoridad por encima de todos los ministros".

"Él tenía una lógica de no hacer corrupción con hechos chicos... pero podía tener sociedad con las empresas grandes y los contratos grandes del Estado. Uno que a mí me consta es en el rubro de los hidrocarburos", comentó.

Respecto al dinero en efectivo que manejaba y que solía trasladar entre fronteras, recordó: "En el hecho de violencia anterior fotografié un cajón con dinero y era bastante dinero, entre bolivianos y dólares, que los tenía en la casa. Era dinero que posteriormente él trasladaba a Buenos Aires"

Sobre la escena política argentina, la activista se refirió a las confesiones que él le hacía en la intimidad respecto a causas de presunta corrupción gubernamental: "En una discusión yo le digo que [su exesposa] es una corrupta y él me dice: 'Ella fue la que filtró los audios, la que mandó el correo desenmascarando a toda esa mafia de la hermana del presidente'. Me dijo que ella era la operadora y la más corrupta del gobierno."

Beller pidió por seguridad y solicitó veeduría internacional

Finalmente, Beller expresó su absoluto temor de que los atacantes regresen a rematarla en el hospital, denunciando graves fallas e irregularidades en el operativo de custodia policial asignado a su habitación: "Anoche me apareció una persona vestida de civil, sin identificación ni nada... Podría ser tranquilamente un sicario que intentaba venir a instalarse en mi habitación. Pido al ministro que sea serio, que vengan uniformados e identificados".

"Pedí veedores internacionales de la CIDH porque claramente no confío en la policía, en la policía que maneja Fernando y que son los que van a estar a cargo de las investigaciones", cerró.