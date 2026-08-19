Filtraron el nombre de la ganadora de Gran Hermano a un mes del final: quién será

El conductor de LAM, Ángel de Brito, dio a conocer, de manera indirecta, quien levantará el premio el 14 de septiembre en lo que será una final completamente de mujeres por primera vez. La última mujer ganadora fue Marianela Mirra.

La final de Gran Hermano será en cuatro semanas y Ángel de Brito ya deslizó el nombre de la ganadora , la cual ya se sabe que será mujer porque todas las finalistas lo son. Será la primera luego del trofeo levantado por Marianela Mirra. Ahora bien, ¿quién ganará esta edición?

Peligra la continuidad de una participante de Gran Hermano por una repudiable frase: qué pasó

"GH termina el 15 de septiembre, a pesar de otras versiones, el 14 es la final y el 15 de septiembre hay un programa especial con el ganador y bueno, bla bla bla, así que ahí se termina", indicó el conductor de LAM.

Luego, en lugar de decir un nombre en particular y a sabiendas de que es la que más tracciona en redes sociales, disparó: “Es un sol la ganadora”. ¿Qué quiso decir? Que Sol Abraham ganará la edición 2026.

ANGEL DE BRITO, FALTANDO SEMANAS PARA QUE FINALICE #GranHermano , CONFIRMA QUE SOLANGE ES LA GANADORA ¿PORQUE JUEGAN CON LA PLATA DE LA GENTE? pic.twitter.com/v8IW45olaw

Los números de Gran Hermano bajaron considerablemente en comparación a otras ediciones y ahora quedó más que demostrado porque, en la pelea de los canales de aire, Telefe perdió en el prime time ante El Trece. Esto se dio en el marco de la final de Es mi sueño con Guido Kaczka.

El ciclo se dio desde el Teatro Ópera y fue transmitido contra la primera parte del reality de Telefe. Logró 10.1 puntos en el promedio, mientras que Gran Hermano quedó con 9.5, números alarmantes que marcan un cansancio de formato.

#RATING



Anoche #LaGranFinal de #EsMiSueño promedio 10.1 y le ganó a #GranHermano que obtuvo un promedio total de solo 9.5



Además, fue lo más visto del día y de @eltreceoficial pic.twitter.com/a4yh99Y3rb — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) August 19, 2026

El programa compitió en su totalidad con Pasapalabra, a quien también derrotó. El ciclo de juegos quedó en 8.4 puntos, una parte también la compitió con Telefe Noticias que promedió 7.5 puntos y la otra fue con el inicio de Gran Hermano, ciclo que divide su programa en dos para no notar un descenso fuerte del rating.

¿Qué sucedió de diferente? Si bien hubo momentos donde El Trece lideró por sobre Telefe en esa franja durante este tiempo e incluso El Trece supo quedar por encima de su eterno rival, es la primera vez desde El Hotel de los Famosos en 2022 que el promedio queda por encima con dos dígitos, según indicó el periodista Nacho Rodríguez.