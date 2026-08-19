IR A
IR A

Filtraron el nombre de la ganadora de Gran Hermano a un mes del final: quién será

El conductor de LAM, Ángel de Brito, dio a conocer, de manera indirecta, quien levantará el premio el 14 de septiembre en lo que será una final completamente de mujeres por primera vez. La última mujer ganadora fue Marianela Mirra.

Ángel de Brito contó quién será el nombre de la ganadora.

Ángel de Brito contó quién será el nombre de la ganadora.

Redes sociales

La final de Gran Hermano será en cuatro semanas y Ángel de Brito ya deslizó el nombre de la ganadora, la cual ya se sabe que será mujer porque todas las finalistas lo son. Será la primera luego del trofeo levantado por Marianela Mirra. Ahora bien, ¿quién ganará esta edición?

La polémica se produce en medio de una semana particularmente tensa dentro de la casa,
Te puede interesar:

Peligra la continuidad de una participante de Gran Hermano por una repudiable frase: qué pasó

"GH termina el 15 de septiembre, a pesar de otras versiones, el 14 es la final y el 15 de septiembre hay un programa especial con el ganador y bueno, bla bla bla, así que ahí se termina", indicó el conductor de LAM.

Luego, en lugar de decir un nombre en particular y a sabiendas de que es la que más tracciona en redes sociales, disparó: “Es un sol la ganadora”. ¿Qué quiso decir? Que Sol Abraham ganará la edición 2026.

Las que quedan son: Pincoya, Yanina Zilli, Charlotte Caniggia, Yipio, Luana, Mariela, Tamara Paganini y Solange. ¿Será así?

Telefe perdió el prime time por primera vez en 4 años: qué programa le ganó y por cuánto

Los números de Gran Hermano bajaron considerablemente en comparación a otras ediciones y ahora quedó más que demostrado porque, en la pelea de los canales de aire, Telefe perdió en el prime time ante El Trece. Esto se dio en el marco de la final de Es mi sueño con Guido Kaczka.

El ciclo se dio desde el Teatro Ópera y fue transmitido contra la primera parte del reality de Telefe. Logró 10.1 puntos en el promedio, mientras que Gran Hermano quedó con 9.5, números alarmantes que marcan un cansancio de formato.

El programa compitió en su totalidad con Pasapalabra, a quien también derrotó. El ciclo de juegos quedó en 8.4 puntos, una parte también la compitió con Telefe Noticias que promedió 7.5 puntos y la otra fue con el inicio de Gran Hermano, ciclo que divide su programa en dos para no notar un descenso fuerte del rating.

¿Qué sucedió de diferente? Si bien hubo momentos donde El Trece lideró por sobre Telefe en esa franja durante este tiempo e incluso El Trece supo quedar por encima de su eterno rival, es la primera vez desde El Hotel de los Famosos en 2022 que el promedio queda por encima con dos dígitos, según indicó el periodista Nacho Rodríguez.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Del Moro confirmó qué pasará en Gran Hermano.
play

Se supo: Santiago del Moro confirmó si expulsarán a una participante tras una supuesta agresión

Piden la expulsión de Tamara Paganini.

Inminente expulsión de una participante muy querida de Gran Hermano: tuvo una fuerte pelea

Gran Hermano les prohibió tener sexo en la casa.

Gran Hermano le prohibió a Danelik tener sexo con Brian Sarmiento: el motivo

Brian Lanzalota agradeció a sus seguidores.

Brian Lanzelotta y su emoción por la suma millonaria que recaudó tras ser estafado

Claudia y una denuncia a una ex Gran Hermano.

La mamá de L-Gante sufrió un robo y acusó a una ex Gran Hermano

La hija de Natacha Jaitt la homenajeó en sus redes.

La hija de Natacha Jaitt le dedicó una conmovedora carta por su cumpleaños: "Te silenciaron"

últimas noticias

play

Pagano aseguró que el ataque sufrido por la expareja de Cerimedo "fue una emboscada"

Hace 6 minutos
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El BCRA reconoce que los préstamos en dólares tendrán un impacto limitado: "No esperamos un boom"

Hace 16 minutos
La modelo salió a desmentir las acusaciones de la artista.

Candela Ruggeri salió a aclarar qué pasó con Nico Occhiato tras las acusaciones de Flor Vigna

Hace 16 minutos
Se realiza una nueva audiencia del juicio a Pity Álvarez.

Juicio a Pity Álvarez: el artista cambió de abogado y se suspendió la audiencia

Hace 21 minutos
El cantante uruguayo junto a su hija.

Quién era Florencia, la hija de Lucas Sugo que murió tras luchar contra una grave enfermedad

Hace 28 minutos