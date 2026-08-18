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Carmen Barbieri habló sobre la serie de Moria Casán, en la que no aparece: "Maravilloso"

Tras la reconciliación en los Martín Fierro, la conductora elogió a su colega tras el estreno de su biopic en Netflix y aseguró: "Bajo el ala de Moria todo crece maravilloso".

Carmen Barbieri y Moria Casán se reconciliaron públicamente tras los Martín Fierro 2026.

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Wisin destacó que el crecimiento del género trasciende los escenarios.
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"No se habla de otra cosa y está perfecto y además se lo merece Moria, es la más grande", destacó la artista en Puro show por El Trece y agregó: "Me contaron que está genial la serie y con todas las actrices maravillosas que están trabajando".

Al ser consultada por el estado de su vínculo con Moria, Carmen respondió: "Bien. Sí, ningún problema". Cuando el periodista le preguntó por los cruces del pasado, la presentadora los desestimó: "Hace mil años". La actriz incluso dejó abierta la puerta para colaborar en algún proyecto con su exrival: "Me encantaría, sí, cómo no. Sí, si se da, sí, claro, bueno. Yo no tengo ningún problema".

"Hemos tenido encontronazos, sí, pero eso adelante. Para mí, ya que estoy grande, las cosas que antes le daba uno importancia pasaron no a no tener importancia, pero a no ser la parte de la vida, es una cosa más que pasa", reflexionó la cantante.

Respecto a la ausencia de Carmen en la serie, la periodista Marina Calabró había planteado en el mismo programa que la producción no buscó realizar “una postal de época”, sino construir un relato alrededor de la protagonista: “Esto es el personaje central y nada más que el personaje central. Todo lo demás es decorado. Y el decorado se calla”.

Quién fue Mario Castiglione, el gran amor de Moria Casán y padre de Sofía Gala

El lanzamiento de la biopic de Moria Casán en Netflix revivió el interés por uno de los capítulos más intensos de la vida sentimental de la diva: su relación con Mario Castiglione. En la serie, es la propia Sofía Gala quien interpreta a su madre en el momento en que Moria conoce a su padre, mientras que el actor Marco Antonio Caponi da vida a Castiglione.

El romance entre ambos comenzó a fines de la década del 70, cuando Moria todavía estaba casada con el empresario Carlos Sextón. Los unía el amor por el teatro, el humor y una complicidad que pronto trascendió los escenarios. A principios de los 80 se casaron y en 1987 nació Sofía Gala, la primera y única hija de la pareja.

Mario Castiglione nació en 1946 en Los Hornos, La Plata, y desde sus inicios estuvo ligado al mundo del teatro, el cine y la televisión, aunque fueron los escenarios teatrales los que marcaron principalmente su trayectoria. Estudió actuación con la reconocida Alejandra Boero y, con el tiempo, dirigió el Teatro Independiente de La Plata e integró los elencos de la Comedia Provincial y del Teatro Municipal General San Martín.

Su carrera también incluyó incursiones en el cine, donde participó en películas junto a Alberto Olmedo y Jorge Porcel y compartió proyectos con figuras como Víctor Bó, Ricardo Bauleo, Julio De Grazia y Guillermo Francella. En la década del 80, con el auge del teatro de revista, integró distintos elencos, como así también incursionó en la producción y trabajó en sociedad con Moria Casán, conformando una dupla creativa que trascendió el matrimonio.

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