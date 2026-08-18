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Internaron de urgencia a Alejandro Stoessel, el papá de Tini: qué se sabe de su salud

El empresario ingresó a la Clínica Trinidad de San Isidro por un fuerte dolor en el pecho y quedó bajo observación tras varios estudios médicos.

Alejandro Stoessel

Alejandro Stoessel, padre de Tini, fue internado de urgencia. 

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Alejandro Stoessel, padre de Tini, fue internado este martes en la Clínica Trinidad de San Isidro luego de presentar un fuerte dolor en el pecho. El empresario permanece consciente y bajo observación médica, mientras los profesionales evalúan los resultados de los estudios que determinaron su permanencia en el centro de salud.

Alejandro Stoessel mantiene alfgunas diferencias con Tini.
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Stoessel había pasado el fin de semana en Cariló y comenzó a sentirse mal antes de emprender el regreso. Cerca de las 17, acudió a la guardia, donde los médicos le realizaron distintos controles. "Los médicos le hicieron una batería de estudios y decidieron dejarlo internado", informó el periodista Pepe Ochoa en LAM.

Hasta el momento no existe un parte médico oficial que detalle los motivos de la internación ni el diagnóstico de Stoessel. Sin embargo, la información conocida indica que no fue trasladado a terapia intensiva y que permanece consciente. "Alejandro está bien, está consciente", señalaron sobre su estado actual.

El realizador de televisión continuará internado para completar los controles y permanecer bajo observación. Según trascendió, el dolor que motivó la consulta fue "bastante agudo" y se presentó en el pecho, aunque todavía no se conocieron públicamente los resultados de las prácticas realizadas durante su permanencia en la clínica.

Los papás de Tini, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

Los papás de Tini, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

Francisco Stoessel, hijo mayor de Alejandro y hermano de Tini, fue quien lo acompañó hasta el centro médico y luego regresó a la clínica. "Estuvo con él y después se fue a buscar mudas de ropa porque aparentemente Alejandro se va a quedar internado", contó el periodista.

La salud de productor ya había generado preocupación en su familia años atrás, cuando atravesó un cuadro que requirió una extensa internación y tuvo impacto directo sobre la actividad profesional de Tini, cuando la cantante suspendió compromisos para acompañarlo durante su recuperación.

Por el momento, no se difundieron mayores precisiones sobre el diagnóstico ni sobre cuánto tiempo permanecerá internado. "No es nada grave, tampoco es algo para una operación urgente", aseguraron sobre su estado, aunque los médicos continuarán con la evaluación antes de determinar los próximos pasos.

El polémico pedido del papá de Tini Stoessel que rompió su relación: por este motivo no lo invitó a su boda

La cantante Tini Stoessel ultima los detalles de su casamiento con Rodrigo De Paul, previsto para el 19 de diciembre de 2026 en Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, mientras una nueva versión sobre un supuesto distanciamiento con su padre, Alejandro Stoessel, volvió a instalarse en los medios.

Según relató Marcela Tauro, el origen de la presunta disputa estaría relacionado con una cuestión patrimonial. "El rumor lo que dice es que los padres, el papá básicamente, Alejandro Stoessel, le habría sugerido a Tini que hiciera una división de bienes, un prenupcial", afirmó la periodista al contar la versión sobre la conversación entre ambos.

Tini junto a su papá. Alejandro Stoessel.

Tini junto a su papá. Alejandro Stoessel.

De acuerdo con ese relato, la cantante habría rechazado la propuesta y la charla habría terminado en una discusión que derivó en otros cambios dentro de su entorno. "Ella lo tomó a mal, no le gustó, dijo que no", sostuvo Tauro, quien definió el episodio como "la gota que rebalsó el vaso", aunque no existe confirmación pública de la familia sobre el supuesto conflicto.

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