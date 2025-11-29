"Las vacunas salvan vidas": el comunicado del Gobierno y las provincias tras el polémico acto en el Congreso El ministro de Salud, Mario Lugones, publicó un comunicado compartido con distintas jurisdicciones donde respalda y promueve el Calendario de Vacunación Nacional. "Son herramientas fundamentales y cada una de ellas cuenta con décadas de uso seguro, respaldada por evidencia científica y sólida", remarca. Por + Seguir en







El comunicado lleva la firma también de los ministros de salud provinciales. Télam.

El Gobierno publicó este sábado un comunicado donde afirma que "las vacunas son seguras y salvan vidas". Lo hizo luego del polémico acto antivacunas llevado a cabo entre semana en el Congreso de la Nación. El escrito, acompañado por la firma de distintas provincias, respalda y promueve el Calendario de Vacunación Nacional. "Son herramientas fundamentales y cada una de ellas cuenta con décadas de uso seguro, respaldada por evidencia científica y sólida", señalaron.

El comunicado fue difundido en X por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y aclara que antes de ser incorporadas al calendario "todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Ese mismo estándar se mantiene a lo largo del tiempo mediante procesos permanentes de control y seguimiento".

"La aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida. Requiere del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud de la Nación, encargado de la adquisición y distribución, y las provincias y municipios, responsables de la vacunación de la población. El compromiso que asumimos es común, porque proteger a nuestros niños es la prioridad", agregaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariolugones_ar/status/1994792419389575517&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/AMXoJqCYQh — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) November 29, 2025 De esta manera, el Gobierno y las provincias ratifican la convicción de que "la vacunación es una política sanitaria indispensable" y reafirma "el compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del Calendario".