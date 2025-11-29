29 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

"Las vacunas salvan vidas": el comunicado del Gobierno y las provincias tras el polémico acto en el Congreso

El ministro de Salud, Mario Lugones, publicó un comunicado compartido con distintas jurisdicciones donde respalda y promueve el Calendario de Vacunación Nacional. "Son herramientas fundamentales y cada una de ellas cuenta con décadas de uso seguro, respaldada por evidencia científica y sólida", remarca.

Por
El comunicado lleva la firma también de los ministros de salud provinciales. 

El comunicado lleva la firma también de los ministros de salud provinciales. 

Télam.

El Gobierno publicó este sábado un comunicado donde afirma que "las vacunas son seguras y salvan vidas". Lo hizo luego del polémico acto antivacunas llevado a cabo entre semana en el Congreso de la Nación. El escrito, acompañado por la firma de distintas provincias, respalda y promueve el Calendario de Vacunación Nacional. "Son herramientas fundamentales y cada una de ellas cuenta con décadas de uso seguro, respaldada por evidencia científica y sólida", señalaron.

La comunicadora hizo un balance de los dos años de Javier Milei.
Te puede interesar:

Nancy Pazos. sobre Milei: "Busca imponer el modelo de primarización de la economía, como hizo la dictadura"

El comunicado fue difundido en X por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y aclara que antes de ser incorporadas al calendario "todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Ese mismo estándar se mantiene a lo largo del tiempo mediante procesos permanentes de control y seguimiento".

"La aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida. Requiere del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud de la Nación, encargado de la adquisición y distribución, y las provincias y municipios, responsables de la vacunación de la población. El compromiso que asumimos es común, porque proteger a nuestros niños es la prioridad", agregaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariolugones_ar/status/1994792419389575517&partner=&hide_thread=false

De esta manera, el Gobierno y las provincias ratifican la convicción de que "la vacunación es una política sanitaria indispensable" y reafirma "el compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del Calendario".

El documento fue acompañado por los ministerio de salud de los distritos de Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán; a excepción de Formosa y provincia de Buenos Aires.

Noticias relacionadas

Argentina tendría que invertir u$s2.300 millones para la adquisición de tres submarinos Scorpene.

El Gobierno intenta avanzar en la compra de tres submarinos a Francia que sigue en medio de trabas

Ornella y Miguel Ángel Calvete implicados en el caso de corrupción en la ANDIS.

Coimas en ANDIS: allanaron la oficina de Ornella Calvete en el Ministerio de Economía

Villaverde junto a Milei. 

Villaverde, la jura que no fue: cómo se cayó su pliego y qué puede pasar ahora

Javier Milei.

Cómo evoluciona la imagen de Milei a un mes de las legislativas

Bullrich y Villarruel: primer cruce en el Senado de la Nación. 

Fuerte cruce entre Villarruel y Bullrich en el Senado: "Que sea pareja para todos"

El PRO publicó un comunicado en X. 

Tras el escándalo por el evento antivacunas en el Congreso, el PRO aclaró su "compromiso histórico con las campañas de vacunación"

Rating Cero

Barili anunció la salida de una compañera de trabajo.

La dolorosa despedida de Rodolfo Barili a una compañera, tras 17 años en Telefe Noticias: "Ha sido un placer este viaje"

La serie de Assassins Creed se anunció por primera vez en 2020.

Este es el primer actor confirmado de Assassin's Creed en Netflix: está en Euphoria

Si buscas una producción que puedas ver con toda tu familia, Netflix tiene una buena noticia para ti con el lanzamiento de “En sueños”, la película animada que te llevará por un viaje fantástico y conmovedor que te permitirá explorar un mundo mágico.
play

En sueños: de qué se trata la película ideal para ver en familia y que es furor en Netflix

Los hermanos Russo se enfrascaron en una de las mayores polémicas de su carrera hace siete años. En 2018, los directores estrenaron en cines Vengadores: Infinity War iniciando con ello el fin de la Saga del Infinito. 

Esta pelea de Hulk aún enoja a los fans de Marvel que esperan revancha: ¿cuál es?

Un relato que integra humor, encuentros inesperados y el clima cálido propio de fin de año.
play

Está en Netflix y es una película que te deja las emociones a flor de piel

¿Pico Mónaco fue infiel?

Pico Mónaco infraganti: filtraron el mensaje íntimo a una famosa a espaldas de su esposa

últimas noticias

En el lavadero encontraron dos urnas con cenizas humanas.

Escalofriante: alquiló una casa e hizo un inquietante hallazgo en el lavadero

Hace 8 minutos
El comunicado lleva la firma también de los ministros de salud provinciales. 

"Las vacunas salvan vidas": el comunicado del Gobierno y las provincias tras el polémico acto en el Congreso

Hace 24 minutos
Efe Saravolu tenía 24 años.

Macabro hallazgo en Cañuelas: encontraron el cuerpo de un turista turco desaparecido hace un mes

Hace 35 minutos
Barili anunció la salida de una compañera de trabajo.

La dolorosa despedida de Rodolfo Barili a una compañera, tras 17 años en Telefe Noticias: "Ha sido un placer este viaje"

Hace 37 minutos
Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Hace 1 hora