"Las vacunas salvan vidas": el comunicado del Gobierno y las provincias tras el polémico acto en el Congreso

El Gobierno publicó este sábado un comunicado donde afirma que "las vacunas son seguras y salvan vidas". Lo hizo luego del polémico acto antivacunas llevado a cabo entre semana en el Congreso de la Nación. El escrito, acompañado por la firma de distintas provincias, respalda y promueve el Calendario de Vacunación Nacional. "Son herramientas fundamentales y cada una de ellas cuenta con décadas de uso seguro, respaldada por evidencia científica y sólida", señalaron.
El comunicado fue difundido en X por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y aclara que antes de ser incorporadas al calendario "todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Ese mismo estándar se mantiene a lo largo del tiempo mediante procesos permanentes de control y seguimiento".
"La aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida. Requiere del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud de la Nación, encargado de la adquisición y distribución, y las provincias y municipios, responsables de la vacunación de la población. El compromiso que asumimos es común, porque proteger a nuestros niños es la prioridad", agregaron.
De esta manera, el Gobierno y las provincias ratifican la convicción de que "la vacunación es una política sanitaria indispensable" y reafirma "el compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del Calendario".
El documento fue acompañado por los ministerio de salud de los distritos de Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán; a excepción de Formosa y provincia de Buenos Aires.