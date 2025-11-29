29 de noviembre de 2025 Inicio
Macabro hallazgo en Cañuelas: encontraron el cuerpo de un turista turco desaparecido hace un mes

Efe Saravolu era buscado desde el pasado 27 de octubre. Lo hallaron a la vera de la ruta 3 con una máscara de Spiderman.

Después de un mes de búsqueda, la policía bonaerense halló el cuerpo de Efe Saravolu, turista turco visto por última vez el 27 de octubre en el barrio porteño de Palermo. Fue encontrado en Cañuelas.

De acuerdo con la investigación, el hallazgo se produjo a la altura del kilómetro 82,5 de la ruta 3, donde un transeúnte advirtió la presencia de un cuerpo boca abajo a un costado del camino y dio aviso a las autoridades.

El joven estaba vestido con un buzo negro, jean azul, zapatillas y una llamativa máscara roja de Spiderman, detalle que llamó la atención de los investigadores.

La Policía logró identificarlo gracias a un documento personal que llevaba entre sus prendas. De inmediato se notificó a la fiscalía interviniente y se dio continuidad al protocolo de muerte dudosa.

Saravolu, de 24 años, había llegado a la Argentina hace pocos meses y su familia, radicada en Turquía, había iniciado una intensa campaña internacional para dar con su paradero. Su desaparición había sido denunciada ante la Policía de la Ciudad, y desde entonces se habían activado diferentes alertas por parte del consulado turco y organismos de búsqueda de personas.

La Justicia ahora trabaja para determinar cómo y en qué circunstancias murió. Entre las primeras medidas que ordenaron desde la Fiscalía se encuentran la autopsia, el análisis de cámaras de seguridad en los accesos a Cañuelas y la reconstrucción de los últimos movimientos del joven desde su última aparición en Palermo.

Los investigadores tampoco descartan ninguna hipótesis: accidente, ajuste de cuentas o incluso algún crimen con robo al boleo. De la misma manera se busca establecer si el joven llegó a Cañuelas por sus propios medios o si fue trasladado por terceros.

