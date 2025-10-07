Quedaron definidos los primeros semifinalistas de La Voz Argentina

En una noche a pura emoción, el equipo de Lali Espósito fue el encargado de abrir la jornada y lo siguieron los participantes de Luck Ra. Ahora resta saber el cuadro de los equipos Miranda! y Soledad.

Alan Lez y Jaime Muñoz quedaron en el Team Lali, y Nicolás Behringer y Nathalie Aponte con Luck Ra.

Entrando en la recta final, se definieron los primeros semifinalistas de La Voz Argentina . En lo que fue la primera noche de los cuartos de final, tanto Lali Espósito como Lucka Ra ya tiene su equipo conformado para la siguiente instancia.

La Voz Argentina, en la última recta: cuándo comienzan los cuartos de final

La jornada comenzó con la presentación del equipo de la ex – Casi Ángeles donde Jaime Muñoz se subió al escenario para interpretar Recuérdame de Carlos Rivera; Giuliana Picconi cantó Nunca voy a olvidarte de Cristian Castro; Alan Lez interpretó Kiss de Prince; mientras que Valentino Rossi, hizo su propia presentación de Cuando nadie me ve de Alejandro Sanz.

En base al sistema de promedio de puntajes de los cuatro coaches (Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti), Giuliana y Valentino no lograron convencerlos y quedaron afuera, por lo tanto, Alan, el primer clasificado a semifinales, recibiendo una ovación que lo dejó sin palabras, y Jaime, fueron el dúo de semifinalistas del team de la también actriz.

“ Quiero felicitarlos porque hicieron cuatro shows impresionantes . Ojalá puedan usar este programa como plataforma para seguir creciendo y cuentan conmigo, siempre. Estoy orgullosa de que sean parte de este team y me han halagado siempre con sus presentaciones”, fueron las palabras de orgullo de la oriunda de Parque Patricios y agregó: “Son dos bestias estos semifinalistas”.

Tras ello y con la emoción a flor de piel por la primera doble eliminación, llegó el momento de los participantes del cordobés. Nicolás Behringer se subió al escenario para cantar Honesty de Billy Joel; luego Nathalie Aponte, sorprendió con Bang bang de Ariana Grande; Thomas Dantas interpretó Photograph de Ed Sheeran, en tanto Federico Mestre cantó Tal Vez de Marama.

En esta ocasión, los entrenadores se inclinaron por darle la oportunidad de continuar en la competencia a Nicolás y Nathalie.

Cuándo será el próximo programa de La Voz

Luego de darse a conocer los primeros cuatros semifinalista de la mano del Team Lali y Lucka Ra, ahora resta saber quiénes serán las representaciones del equipo Miranda! Y Soledad Pastorutti.

Este martes 7, La Voz Argentina continuará el proceso de selección, en el que los coaches no pueden salvar a los participantes y las decisiones se toman por puntaje.

Tras ello, se la gran final está prevista para el lunes 13 de octubre, donde el ganador del reality será gracias a la votación del público y la gala se emitirá en vivo.