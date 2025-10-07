IR A
IR A

Quedaron definidos los primeros semifinalistas de La Voz Argentina

En una noche a pura emoción, el equipo de Lali Espósito fue el encargado de abrir la jornada y lo siguieron los participantes de Luck Ra. Ahora resta saber el cuadro de los equipos Miranda! y Soledad.

Alan Lez y Jaime Muñoz quedaron en el Team Lali

Alan Lez y Jaime Muñoz quedaron en el Team Lali, y Nicolás Behringer y Nathalie Aponte con Luck Ra.

Redes sociales

Entrando en la recta final, se definieron los primeros semifinalistas de La Voz Argentina. En lo que fue la primera noche de los cuartos de final, tanto Lali Espósito como Lucka Ra ya tiene su equipo conformado para la siguiente instancia.

Comienzan los cuartos de final de La Voz Argentina.
Te puede interesar:

La Voz Argentina, en la última recta: cuándo comienzan los cuartos de final

La jornada comenzó con la presentación del equipo de la ex – Casi Ángeles donde Jaime Muñoz se subió al escenario para interpretar Recuérdame de Carlos Rivera; Giuliana Picconi cantó Nunca voy a olvidarte de Cristian Castro; Alan Lez interpretó Kiss de Prince; mientras que Valentino Rossi, hizo su propia presentación de Cuando nadie me ve de Alejandro Sanz.

En base al sistema de promedio de puntajes de los cuatro coaches (Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti), Giuliana y Valentino no lograron convencerlos y quedaron afuera, por lo tanto, Alan, el primer clasificado a semifinales, recibiendo una ovación que lo dejó sin palabras, y Jaime, fueron el dúo de semifinalistas del team de la también actriz.

Quiero felicitarlos porque hicieron cuatro shows impresionantes. Ojalá puedan usar este programa como plataforma para seguir creciendo y cuentan conmigo, siempre. Estoy orgullosa de que sean parte de este team y me han halagado siempre con sus presentaciones”, fueron las palabras de orgullo de la oriunda de Parque Patricios y agregó: “Son dos bestias estos semifinalistas”.

team lali

Tras ello y con la emoción a flor de piel por la primera doble eliminación, llegó el momento de los participantes del cordobés. Nicolás Behringer se subió al escenario para cantar Honesty de Billy Joel; luego Nathalie Aponte, sorprendió con Bang bang de Ariana Grande; Thomas Dantas interpretó Photograph de Ed Sheeran, en tanto Federico Mestre cantó Tal Vez de Marama.

En esta ocasión, los entrenadores se inclinaron por darle la oportunidad de continuar en la competencia a Nicolás y Nathalie.

Cuándo será el próximo programa de La Voz

Luego de darse a conocer los primeros cuatros semifinalista de la mano del Team Lali y Lucka Ra, ahora resta saber quiénes serán las representaciones del equipo Miranda! Y Soledad Pastorutti.

Este martes 7, La Voz Argentina continuará el proceso de selección, en el que los coaches no pueden salvar a los participantes y las decisiones se toman por puntaje.

Tras ello, se la gran final está prevista para el lunes 13 de octubre, donde el ganador del reality será gracias a la votación del público y la gala se emitirá en vivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Voz Argentina llega a su fin.

Inesperada eliminación en La Voz Argentina 2025: quién se fue

Federico Mestre quedó en la cuerda floja.

La Voz Argentina 2025: dos participantes se olvidaron la letra y fueron ferozmente criticados

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías institucionales

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de "garantías institucionales"

Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio. 

Ya está disponible el nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl": cuándo llega a los cines

La vida de Flor Alvarez es digna de una serie o una película. 
play

De vivir en la calle a ser ovacionada en los escenarios: la historia de superación de Flor Alvarez

últimas noticias

play
MasterChef Celebrity podría sufrir una postergación.

Un accidente obligó a suspender las grabaciones de MasterChef Celebrity: "Fue toda llena de sangre..."

Hace 15 minutos
Miguel Ángel Russo, DT de Boca.

Preocupación en Boca por Miguel Ángel Russo: cómo sigue su salud

Hace 43 minutos
LeBron James disputará su 23ª temporada en la NBA a partir del próximo 21 de octubre.

Parecía un noticia deportiva de LeBron James pero fue una buena jugada de marketing

Hace 53 minutos
El grupo de las mujeres de la Selección argentina comenzó en el Mundial de Qatar 2022.

Se reveló una fuerte interna de las mujeres de la Selección argentina: "Sacar nunca se saca a nadie"

Hace 56 minutos
play

Milei aprobó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos tras la habilitación de la Corte

Hace 57 minutos