Brutal choque en Santa Fe: quiénes eran las cinco personas que murieron tras salir de un recital de Axel El siniestro ocurrió en la ruta 90 a la altura de Alcorta. Cuatro mujeres y un hombre fallecieron, mientras que otros dos acompañantes resultaron ilesos. Por + Seguir en







Las cuatro mujeres que fallecieron volvían de un recital del cantante Axel.

Cinco personas murieron en un brutal choque frontal en la ruta 90 a la altura de la localidad de Alcorta, en la provincia de Santa Fe. En el siniestro participaron tres vehículos, dos de ellos chocaron de frente, mientras que el tercero colisionó con los restos de los autos que quedaron esparcidos por la calzada.

La circulación por la ruta quedó interrumpida durante seis horas, cuatro de las víctimas viajaban de regreso después de ver un recital del cantante Axel. Según los primeros informes de la policía, en una curva chocaron de frente un Ford Focus y un Volkswagen Gol.

En el Ford Focus viajaba Javier Alberto Pellegrini, de 49 años, mecánico, quien falleció en el acto a causa del fuerte impacto. Mientras que en el Volkswagen Gol, viajaban cuatro mujeres: Nancy Albarracín (63), Nanci Marcela Beliera (58), Marisa Grimi (58) y Claudia Patricia Risso (56), tres de ellas murieron en el acto, mientras que la cuarta fue trasladada con vida al SAMCo local, pero falleció momentos después a causa de las heridas.

Ambos autos quedaron totalmente destruidos y el trabajo de los bomberos y las autoridades para poder recuperar los cuerpos llevó varias horas. Mientras que las dos personas que viajaban en el Ford Ecosport resultaron ilesas.

En diálogo con Rosario3, Martín Ippoliti, subjefe de Bomberos Voluntarios de Alcorta contó que "somos dos localidades chicas y nos conocemos todos", también aseguró que mucha gente conocía al mecánico que falleció en el accidente: "Javier Pellegrini era muy carismático".

"De las víctimas mujeres, dos eran docentes. El dolor es terrible", añadió sobre las mujeres que también fallecieron en el lugar, y que volvían de participar de un concierto del cantante Axel.