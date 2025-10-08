IR A
Se definieron los semifinalistas de La Voz Argentina: polémica por una eliminación

Dos participantes de cada equipo quedaron en instancias definitivas del programa, pero la salida de uno de los concursantes provocó que las redes sociales estallen de bronca. “Qué injusto”, escribieron.

Pablo Cuello

Pablo Cuello, eliminado del team Miranda.

Redes sociales

La Voz Argentina 2025 llegó a instancias definitorias y cada equipo quedó con dos participantes que se disputarán un lugar en la final. El jurado eliminó a un participante de Miranda! que es muy querido por el público y se generó polémica en redes sociales, quienes lo catalogaron de “injusto”.

Alan Lez y Jaime Muñoz quedaron en el Team Lali, y Nicolás Behringer y Nathalie Aponte con Luck Ra.
En los cuartos de final del reality de música, Ale Sergi y Juliana Gattas tenían en su equipo a Emiliano Villagra que se presentó con Universo Paralelo de La Konga, Joaquín Martínez con Seguir viviendo sin tu amor, Eugenia Ramírez con The imposible dream y Pablo Cuello con Mi vieja.

Nico Occhiato anunció que la decisión del jurado fue salvar, en primer lugar, a Eugenia, quien tuvo una performance que dio que hablar en X y el segundo salvado, todos los usuarios esperaban que se trate de Cuello, quien era uno de los favoritos. Pero el nombre que dijo no fue ese, sino Emiliano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaVozArgentina/status/1975733235599425924&partner=&hide_thread=false

Fue entonces que el fandom de Pablo comenzó a despotricar en redes sociales porque no se esperaban su salida, ya que se había filtrado que era uno de los cuatro finalistas. Uno de los aspirantes del team Miranda! será Emiliano o Eugenia.

De igual manera, Pablo indicó: “También aprendí un montón de cosas, haber empezado sin absolutamente nada de herramientas ni voces. Hasta donde he llegado estoy supersatisfecho, ha sido algo espectacular todo esto. Le agradezco a los coaches y a cada persona que me está ayudando en este viaje. Me quedo súper feliz"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaVozArgentina/status/1975735918691512730&partner=&hide_thread=false

Quedaron definidos los primeros semifinalistas de La Voz Argentina

Entrando en la recta final, se definieron los primeros semifinalistas de La Voz Argentina. En lo que fue la primera noche de los cuartos de final, tanto Lali Espósito como Lucka Ra ya tiene su equipo conformado para la siguiente instancia.

En base al sistema de promedio de puntajes de los cuatro coaches (Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti), Giuliana y Valentino no lograron convencerlos y quedaron afuera, por lo tanto, Alan, el primer clasificado a semifinales, recibiendo una ovación que lo dejó sin palabras, y Jaime, fueron el dúo de semifinalistas del team de la también actriz.

Tras ello y con la emoción a flor de piel por la primera doble eliminación, llegó el momento de los participantes del cordobés. Nicolás Behringer se subió al escenario para cantar Honesty de Billy Joel; luego Nathalie Aponte, sorprendió con Bang bang de Ariana Grande; Thomas Dantas interpretó Photograph de Ed Sheeran, en tanto Federico Mestre cantó Tal Vez de Marama.

En esta ocasión, los entrenadores se inclinaron por darle la oportunidad de continuar en la competencia a Nicolás y Nathalie.

