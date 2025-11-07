IR A
Suspenso en época de redes sociales: cuál es la película de terror que es lo más visto de Netflix

Su éxito no sorprende: mezcla la adrenalina clásica del género con una narrativa adaptada a los tiempos actuales.

El terror contemporáneo encontró una nueva forma de generar miedo: a través de las pantallas y las redes sociales. En medio de este fenómeno, una película logró captar la atención del público y convertirse en lo más visto de Netflix. Ambientada en un contexto digital, combina suspenso, tecnología y tensión psicológica para mostrar cómo los vínculos y los secretos pueden entrelazarse en el universo virtual.

Esta película se anima a plantear temas incómodos y críticas sociales.
La trama propone un juego constante entre lo real y lo virtual, donde cada mensaje, llamada o búsqueda online puede esconder una pista inquietante. Con un ritmo intenso y un enfoque moderno, Desconectada refleja los temores actuales que surgen del uso cotidiano de la tecnología y la exposición constante en internet.

Sinopsis de Desconectada, la película de suspenso que llegó a Netflix

El tiempo se acaba. De los creadores de Searching llega Desconectada

La sinópsis oficial destaca lo siguiente: Cuando su madre desaparece durante unas vacaciones en Colombia con su nuevo novio, una joven utiliza las herramientas disponibles en línea para buscarla desde casa debido a la falta de respuestas por parte de la burocracia internacional.

Tráiler de Desconectada

Embed - desconectada - Tráiler Oficial

Reparto de Desconectada

  • Storm Reid: June
  • Nia Long: Grace
  • Joaquim de Almeida: Javi
  • Ken Leung: Kevin
  • Amy Landecker: Heather
  • Daniel Henney: Detective Park
  • Megan Suri: Veena
