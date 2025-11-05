Miracle on 34th Street: de qué se trata el clásico navideño que llegó a Netflix y ya es tendencia Una comedia de 1994 que salió en los cines ese año, ahora está siendo tendencia en esta popular plataforma de streaming.







El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de segundos. Asimismo, han aumentado notoriamente los suscriptores y usuarios de manera sorprendente.

Ahora, llegó a la gran N roja una película que fue furor en los cines en 1994, se trata de Miracle on 34th Street, una comedia dramática, super divertida, que te mantendrá entretenido de principio a fin. Es una producción estadounidense que te hará quedarse al filo del sillón, no te la podés perder. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de octubre 2025.

Sinopsis de Miracle on 34th Street, la película que llegó a Netflix Tan solo tiene seis años pero Susan está segura de que Papá Noel existe. La madre de la niña, Dorey, trabaja en unos grandes almacenes y es la encargada de contratar a Santa Claus durante las fiestas navideñas. Todo va bien hasta que el bueno de Kris asegura que él es el verdadero Santa Claus.

miracles Tráiler de Miracle on 34th Street Embed - Miracle on 34th Street (1994) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers Reparto de Miracle on 34th Street Richard Attenborough como Kris Kringle

como Kris Kringle Mara Wilson como Susan Walker

como Susan Walker Elizabeth Perkins como Dorey Walker

como Dorey Walker Dylan McDermott como Bryan Bedford

como Bryan Bedford Robert Prosky como Judge Harper

como Judge Harper Samantha Krieger como Sami

como Sami James Remar como Jack Duff

como Jack Duff Jennifer Morrison como Denice miracle-on-34