Miracle on 34th Street: de qué se trata el clásico navideño que llegó a Netflix y ya es tendencia

Una comedia de 1994 que salió en los cines ese año, ahora está siendo tendencia en esta popular plataforma de streaming.

Ahora, llegó a la gran N roja una película que fue furor en los cines en 1994, se trata de Miracle on 34th Street, una comedia dramática, super divertida.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de segundos. Asimismo, han aumentado notoriamente los suscriptores y usuarios de manera sorprendente.

Llegó a la gran N roja un estreno que no te podés perder, se trata de un lanzamiento de Netflix que llegó el 1 de noviembre y ya es furor, se trata de 50/50. 
Ahora, llegó a la gran N roja una película que fue furor en los cines en 1994, se trata de Miracle on 34th Street, una comedia dramática, super divertida, que te mantendrá entretenido de principio a fin. Es una producción estadounidense que te hará quedarse al filo del sillón, no te la podés perder. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de octubre 2025.

Sinopsis de Miracle on 34th Street, la película que llegó a Netflix

Tan solo tiene seis años pero Susan está segura de que Papá Noel existe. La madre de la niña, Dorey, trabaja en unos grandes almacenes y es la encargada de contratar a Santa Claus durante las fiestas navideñas. Todo va bien hasta que el bueno de Kris asegura que él es el verdadero Santa Claus.

miracles

Tráiler de Miracle on 34th Street

Embed - Miracle on 34th Street (1994) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Reparto de Miracle on 34th Street

  • Richard Attenborough como Kris Kringle
  • Mara Wilson como Susan Walker
  • Elizabeth Perkins como Dorey Walker
  • Dylan McDermott como Bryan Bedford
  • Robert Prosky como Judge Harper
  • Samantha Krieger como Sami
  • James Remar como Jack Duff
  • Jennifer Morrison como Denice
miracle-on-34
