Pocos la valoran y es una tremenda serie de humor negro: está en Netflix y tiene una sola temporada

Esta historia de la plataforma de streaming ofrece una mirada cruda sobre la angustia adolescente, el duelo y las consecuencias de reprimir las emociones.

Esta producción de 2020 está basada en la novela gráfica de Charles Forsman.

Esta producción de 2020 está basada en la novela gráfica de Charles Forsman.

Netflix

Netflix cuenta en su catálogo una producción que pasó desapercibida entre los grandes estrenos pero que merece una segunda oportunidad. La plataforma ofrece Esta mierda me supera, una serie estadounidense de drama juvenil con elementos sobrenaturales protagonizada por Sophia Lillis, que combina poderes mentales, conflictos adolescentes y humor ácido en un relato ágil que atrapa desde el primer episodio.

Esta película es ideal para un fin de semana o una tarde de lluvia.
Netflix sumó a su catálogo a una de las mejores películas de acción: es súper pochoclera

Esta producción de 2020, basada en la novela gráfica de Charles Forsman, desató el interés de una audiencia específica que valoró su tono irreverente y su capacidad de mezclar fantasía con drama social.

Estrenada originalmente en febrero de 2020, presenta a una adolescente que intenta sobrevivir a la escuela secundaria, su familia disfuncional y una amistad complicada, mientras descubre que posee habilidades psíquicas que se disparan cuando atraviesa crisis emocionales.

Esta mierda me supera
El título mismo insinúa que las cosas pueden escapar de control tanto para la protagonista como para aquellos que la rodean.

El título mismo insinúa que las cosas pueden escapar de control tanto para la protagonista como para aquellos que la rodean.

Con una producción que captura la esencia del drama juvenil contemporáneo con toques de ciencia ficción, la serie ofrece una mirada cruda sobre la angustia adolescente, el duelo y las consecuencias de reprimir las emociones en un contexto donde lo sobrenatural se convierte en metáfora de los conflictos internos.

Este drama juvenil se destaca por su capacidad de equilibrar el humor negro con momentos muy emotivos, ofreciendo giros dramáticos y una protagonista magnética que lidia con poderes paranormales en medio de tensiones familiares y sentimientos confusos. A pesar de haber sido cancelada luego de una única temporada debido a la pandemia, la serie logró dejar una marca gracias a su crítica social y la fuerza interpretativa de un elenco que incluye a Wyatt Oleff, consolidándose como una joya escondida entre los títulos del gigante del streaming.

Netflix: sinopsis de Esta mierda me supera

Esta mierda me supera sigue la historia de Sydney Novak, una adolescente común que enfrenta simultáneamente múltiples desafíos, tales como llevar adelante su cursada en la escuela secundaria, lidiar con una familia disfuncional marcada por la ausencia de su padre fallecido, y gestionar las tensiones con su madre mientras experimenta sentimientos confusos hacia su mejor amiga.

La trama se complica cuando Sydney descubre que posee poderes mentales incontrolables que se activan cada vez que atraviesa una crisis emocional, transformando sus estallidos internos en fenómenos sobrenaturales con consecuencias impredecibles.

El relato se desarrolla a través del diario personal de Sydney, donde la protagonista plasma sus pensamientos más íntimos mientras intenta comprender y controlar estas habilidades psíquicas que amenazan con revelar todo lo que intenta ocultar.

A medida que la serie avanza, cada explosión emocional trae consigo un evento paranormal que potencia el drama, obligando a Sydney a enfrentar no solo sus poderes sino también el duelo por su padre, la compleja relación con su entorno y la búsqueda desesperada de sentirse mejor consigo misma en medio del caos adolescente, donde lo sobrenatural se entrelaza con los problemas cotidianos de la juventud.

Esta mierda me supera
Lo provocador de la miniserie de Netflix,

Lo provocador de la miniserie de Netflix, "Esta mierda me supera”, muestra como hacer humor en ocho episodios de apenas 20 minutos de duración

Tráiler de Esta mierda me supera

Embed - ESTA MIERDA ME SUPERA Tráiler Español Latino SUBTITULADO (Nuevo, 2020) Netflix Adolescente

Reparto de Esta mierda me supera

  • Sophia Lillis como Sydney Novak
  • Wyatt Oleff
  • Sofia Bryant
  • Kathleen Rose Perkins
  • Richard Ellis
  • Aidan Wojtak-Hissong
  • David Theune
