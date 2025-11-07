IR A
Está basada en hechos reales y es una serie de solo 4 capítulos que la rompe en Netflix

Con episodios que rondan entre 50 y 55 minutos cada uno, la miniserie mezcla perfectamente drama, ciencia y conflicto social

Netflix

Netflix está causando furor con una miniserie polaca que está llamando la atención de los suscriptores que buscan dramas históricos y biográficos intensos. La plataforma estrenó el 5 de noviembre Heweliusz, una producción de apenas cuatro episodios guionizada por Krzysztof Rak, que recrea la vida y obra del reconocido astrónomo polaco Jan Heweliusz, quien contribuyó enormemente con la ciencia y la economía de su país durante el siglo XVII. Esta serie, protagonizada por Piotr Adamczyk, desató gran repercusión en redes sociales y se posicionó rápidamente entre las más vistas en aproximadamente 30 países del gigante del streaming.

Esta producción de 2020 está basada en la novela gráfica de Charles Forsman.
La cinta, producida por ATM Grupa y TVP, presenta al célebre científico polaco enfrentando múltiples desafíos personales y profesionales mientras intenta dejar una huella imborrable en la historia de la astronomía. Con episodios que rondan entre 50 y 55 minutos cada uno, la miniserie mezcla perfectamente drama, ciencia y conflicto social en un relato que impactó significativamente a la sociedad polaca, ofreciendo una mirada especial sobre las tensiones laborales de la época y los sacrificios necesarios para alcanzar la grandeza científica.

La serie logra capturar la esencia de un período crucial en la historia de Polonia, explorando no solo los logros astronómicos de Heweliusz sino también su complicada vida personal, especialmente la relación turbulenta con su esposa Katarzyna.

heweliusz

Netflix: sinopsis de Heweliusz

Heweliusz narra la historia de Jan Heweliusz, un célebre astrónomo polaco que realizó investigaciones científicas revolucionarias durante el siglo XVII, contribuyendo de manera monumental tanto al desarrollo de la ciencia como a la economía de su país. La serie se centra en los desafíos que este visionario debió enfrentar para consolidar su legado, mostrando cómo sus descubrimientos astronómicos transformaron la comprensión del universo en una época donde la ciencia y las creencias tradicionales chocaban constantemente.

La producción se enfoca en los conflictos personales y laborales que marcaron la vida del protagonista, destacando especialmente la complicada relación con su esposa Katarzyna Heweliusz y las tensiones profesionales propias de la época. A medida que la miniserie avanza, el espectador es testigo de cómo Jan debe equilibrar su pasión por la astronomía con las demandas familiares y las presiones sociales del siglo XVII, dando a conocer los sacrificios y las decisiones difíciles que debió tomar para dejar una importante huella en la historia y posicionar a Polonia como un referente en el ámbito científico internacional.

heweliusz

Tráiler de Heweliusz

Embed - Heweliusz | Official Trailer | Netflix

Reparto de Heweliusz

  • Magdalena Róczka como Jolanta Uasiewicz
  • Borys Szyc como el capitán Uasiewicz
  • Micha urawski como Binter
  • Konrad Eleryk como Skirmuntt
  • Justyna Wasilewska como Kaczkowska
  • Jan Englert como el padre de Binter
  • Magdalena Zawadzka como la madre de Binter
  • Jacek Koman como Ignacy Budzisz
  • Mirosaw Zbrojewicz como el Capitán Portu
  • Andrzej Konopka como Kubara
  • Tomasz Schuchardt como Kaczkowski
  • ukasz Lewandowski como Skrzypczyski
  • Dariusz Chojnacki como Karpiel
  • Jacek Beler como Lemaski
  • Micha Pawlik como Zawadzki
  • Mia Goti como Aga
  • Marcin Januszkiewicz como Ferenc
