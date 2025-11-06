IR A
IR A

Esta película combina comedia con un profundo drama y ya es de lo más visto de Netflix: de qué se trata

El guionista a cargo de la historia se basó en su propia batalla contra el cáncer. Aborda situaciones delicadas con humor, siendo este uno de sus puntos más altos de esta producción.

Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo.

Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo.

Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una comedia dramática que está quedándose con la atención de los suscriptores que buscan historias conmovedoras. La plataforma ofrece 50/50, una producción estadounidense de 100 minutos protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, que combina humor ácido con un fuerte mensaje sobre la vida, la amistad y la lucha contra la enfermedad. Esta película de 2011, dirigida por Jonathan Levine y basada en la experiencia real del guionista Will Reiser, despertó un gran entusiasmo en redes sociales y se ubicó rápidamente entre las tendencias del gigante del streaming.

Uno de los thrillers adolescentes más vistos del gigante del streaming.
Te puede interesar:

Enojo con Netflix: pronto se elimina una dramática serie que le encantaba a muchos usuarios

50/50, escrita por Reiser a partir de su propia batalla contra el cáncer, presenta a un joven de 27 años que recibe un diagnóstico devastador y decide enfrentar la adversidad junto a su mejor amigo, su madre y una inexperta terapeuta. Con una producción que logra equilibrar momentos desgarradores con situaciones cómicas, la película ofrece una mirada honesta sobre cómo las crisis de salud revelan quiénes son las personas más valiosas en nuestras vidas y qué aspectos realmente importan cuando todo se pone en perspectiva.

Este drama independiente se destaca por su capacidad de abordar un tema tan delicado como el cáncer sin caer en el melodrama, utilizando el humor como herramienta de sanación y resistencia. La actuación de Gordon-Levitt, acompañado por Seth Rogen con su característico humor, logra crear un relato que abre reflexiones mientras deja sonrisas en el proceso.

netflix 50 50

Sinopsis de 50/50, la comedia tendencia de Netflix

50/50 sigue los pasos de Adam Lerner, un periodista de 27 años que trabaja en la radio pública y mantiene una relación con Rachael, una artista de la cual su mejor amigo Kyle desaprueba abiertamente. Tras experimentar dolores severos en la espalda, Adam visita a un médico y descubre que padece neurofibrosarcoma schwannoma, un tumor maligno en su columna vertebral que requiere quimioterapia inmediata. Al buscar información en Internet, Adam descubre que sus posibilidades de supervivencia son del cincuenta por ciento, lo que desencadena una crisis acelerada donde debe enfrentar no solo la enfermedad física sino también el comportamiento de quienes lo rodean, incluyendo a su madre dominante Diane, que cuida constantemente a su esposo enfermo de Alzheimer.

A medida que avanza el tratamiento, Adam comienza sesiones con Katherine McKay, una joven e inexperta psicóloga con quien desarrolla una conexión que trasciende la relación médico-paciente. Simultáneamente, su novia Rachael se muestra incómoda con la situación hospitalaria y Kyle descubre que ella le engaña, llevando a una separación inevitable. Durante la quimioterapia, Adam se hace amigo de Alan y Mitch, dos pacientes mayores que también luchan contra el cáncer, pero cuando Mitch muere repentinamente, los temores de Adam se intensifican. La película explora en profundidad cómo el protagonista, que sufre esta crisis con ribetes cómicos gracias al apoyo incondicional de Kyle, descubre cuáles son las cosas más valiosas de la vida cuando debe someterse a una cirugía de alto riesgo como último recurso para sobrevivir.

netflix 50 50

Tráiler de 50/50

Embed - 50 50 Trailer Subtitulado Español HD720p H 264 AAC

Reparto de 50/50

  • Joseph Gordon-Levitt como Adam Lerner
  • Seth Rogen como Kyle
  • Anna Kendrick como Katherine/Katie
  • Bryce Dallas Howard como Rachael
  • Anjelica Huston como Diane Lerner
  • Serge Houde como Richard Lerner
  • Andrew Airlie como Dr. Ross
  • Matt Frewer como Mitch Barnett
  • Philip Baker Hall como Alan Lombardo
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Warner Bros. Discovery está a la venta y hay muchos interesados.

Warner Bros. recibió varias propuestas para la venta: de cuántos millones de dólares se trata

Llegó a la gran N roja un estreno que no te podés perder, se trata de un lanzamiento de Netflix que llegó el 1 de noviembre y ya es furor, se trata de 50/50. 
play

Cuál es la trama de 50/50, la comedia dramática que llegó a Netflix y es tendencia

Ahora, llegó a la gran N roja una película que fue furor en los cines en 1994, se trata de Miracle on 34th Street, una comedia dramática, super divertida.
play

Miracle on 34th Street: de qué se trata el clásico navideño que llegó a Netflix y ya es tendencia

La nueva serie de Netflix ambientada en Ámsterdam combina drama, crimen y relaciones marcadas por la ambición.
play

Está en Netflix, es una miniserie para adultos y tiene solo 7 capítulos

Explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes.
play

Documental furor en Netflix: de qué se trata Aileen, reina de los asesinos en serie

Esta serie española llegó con su nueva temporada y en solo 8 capítulos volvió a estar entre lo más visto.
play

Esta serie española llegó con su nueva temporada y en solo 8 capítulos volvió a estar entre lo más visto: de cuál se trata

últimas noticias

Este auto se fabricó a partir del Lamborghini Diablo.

¿Sabías que existe un Lamborghini con un llamativo nombre que alcanza los más de 300 km/h?

Hace 5 minutos
Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Escandaloso fallo en Tucumán: prohíben a un canal cuestionar a jueces y fiscales provinciales

Hace 17 minutos
Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

Hace 26 minutos
El dólar oficial recupera valores de la semana pasada tras el alza del lunes.

El dólar se estabiliza y por segunda jornada jornada consecutiva cotiza por debajo de los $1.500

Hace 30 minutos
play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Hace 45 minutos