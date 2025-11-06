Esta película combina comedia con un profundo drama y ya es de lo más visto de Netflix: de qué se trata El guionista a cargo de la historia se basó en su propia batalla contra el cáncer. Aborda situaciones delicadas con humor, siendo este uno de sus puntos más altos de esta producción.







Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo. Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una comedia dramática que está quedándose con la atención de los suscriptores que buscan historias conmovedoras. La plataforma ofrece 50/50, una producción estadounidense de 100 minutos protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, que combina humor ácido con un fuerte mensaje sobre la vida, la amistad y la lucha contra la enfermedad. Esta película de 2011, dirigida por Jonathan Levine y basada en la experiencia real del guionista Will Reiser, despertó un gran entusiasmo en redes sociales y se ubicó rápidamente entre las tendencias del gigante del streaming.

50/50, escrita por Reiser a partir de su propia batalla contra el cáncer, presenta a un joven de 27 años que recibe un diagnóstico devastador y decide enfrentar la adversidad junto a su mejor amigo, su madre y una inexperta terapeuta. Con una producción que logra equilibrar momentos desgarradores con situaciones cómicas, la película ofrece una mirada honesta sobre cómo las crisis de salud revelan quiénes son las personas más valiosas en nuestras vidas y qué aspectos realmente importan cuando todo se pone en perspectiva.

Este drama independiente se destaca por su capacidad de abordar un tema tan delicado como el cáncer sin caer en el melodrama, utilizando el humor como herramienta de sanación y resistencia. La actuación de Gordon-Levitt, acompañado por Seth Rogen con su característico humor, logra crear un relato que abre reflexiones mientras deja sonrisas en el proceso.

netflix 50 50 Netflix Sinopsis de 50/50, la comedia tendencia de Netflix 50/50 sigue los pasos de Adam Lerner, un periodista de 27 años que trabaja en la radio pública y mantiene una relación con Rachael, una artista de la cual su mejor amigo Kyle desaprueba abiertamente. Tras experimentar dolores severos en la espalda, Adam visita a un médico y descubre que padece neurofibrosarcoma schwannoma, un tumor maligno en su columna vertebral que requiere quimioterapia inmediata. Al buscar información en Internet, Adam descubre que sus posibilidades de supervivencia son del cincuenta por ciento, lo que desencadena una crisis acelerada donde debe enfrentar no solo la enfermedad física sino también el comportamiento de quienes lo rodean, incluyendo a su madre dominante Diane, que cuida constantemente a su esposo enfermo de Alzheimer.

A medida que avanza el tratamiento, Adam comienza sesiones con Katherine McKay, una joven e inexperta psicóloga con quien desarrolla una conexión que trasciende la relación médico-paciente. Simultáneamente, su novia Rachael se muestra incómoda con la situación hospitalaria y Kyle descubre que ella le engaña, llevando a una separación inevitable. Durante la quimioterapia, Adam se hace amigo de Alan y Mitch, dos pacientes mayores que también luchan contra el cáncer, pero cuando Mitch muere repentinamente, los temores de Adam se intensifican. La película explora en profundidad cómo el protagonista, que sufre esta crisis con ribetes cómicos gracias al apoyo incondicional de Kyle, descubre cuáles son las cosas más valiosas de la vida cuando debe someterse a una cirugía de alto riesgo como último recurso para sobrevivir.

netflix 50 50 Netflix Tráiler de 50/50 Embed - 50 50 Trailer Subtitulado Español HD720p H 264 AAC Reparto de 50/50 Joseph Gordon-Levitt como Adam Lerner

Seth Rogen como Kyle

Anna Kendrick como Katherine/Katie

Bryce Dallas Howard como Rachael

Anjelica Huston como Diane Lerner

Serge Houde como Richard Lerner

Andrew Airlie como Dr. Ross

Matt Frewer como Mitch Barnett

Philip Baker Hall como Alan Lombardo