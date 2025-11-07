IR A
IR A

Netflix sumó a su catálogo a una de las mejores películas de acción: es súper pochoclera

Fue una de las producciones más esperadas de los últimos años, cargada de persecuciones, peleas y mucha tensión. Está disponible en la plataforma de streaming desde principios de noviembre.

Esta película es ideal para un fin de semana o una tarde de lluvia.

Esta película es ideal para un fin de semana o una tarde de lluvia.

Empezó noviembre y Netflix renovó su catálogo con varias producciones de peso muy esperadas por los suscriptores. Entre ellas se destaca una de las mejores películas de acción de los últimos años, súper pochoclera y cargada de tiros, drama, persecuciones y explosiones.

Un clásico navideño con una joven actriz que todos conocen llegó a Netflix y es tendencia
Te puede interesar:

Un clásico navideño con una joven actriz que todos conocen llegó a Netflix y es tendencia: cuál es la película

Se trata de Rápidos y Furiosos 10 (también conocida como Fast X o Rápidos y Furiosos X), la última entrega de la exitosa saga protagonizada por Vin Diesel, que se estrenó en cines en mayo de 2023 y está disponible en la plataforma de streaming desde el 1 de noviembre.

Esta nueva entrega retoma la historia de la familia liderada por Toretto y trae, como siempre, enfrentamientos, tensión y carreras a toda velocidad. Combina personajes que vuelven del pasado y referencias a películas anteriores con nuevos enemigos y aliados que se sumarán a la acción.

rapidos-y-furiosos-x-poster

Netflix: sinopsis de Rápidos y Furiosos 10

A lo largo de los años, Dom Toretto y su familia han enfrentado infinidad de peligros y salido airosos de misiones que parecían prácticamente imposibles. Sin embargo, a pesar de que no retrocede ante ningún enemigo, hay algo a lo que Dom sí le tiene miedo: perder a uno de sus seres queridos.

Ese temor amenaza con volverse realidad cuando Dante, el hijo del narco brasileño Hernán Reyes (al que derrotó en Rápidos y Furiosos 5), aparece para llevar a cabo la venganza que planeó durante los últimos 12 años. El villano desperdiga a la familia por todo el mundo para ir tras el hijo de Dom y Letty.

Tráiler de Rápidos y Furiosos 10

Embed - Rápidos Y Furiosos X | Tráiler Oficial (Universal Studios) - HD

Reparto de Rápidos y Furiosos 10

  • Vin Diesel como Dominic "Dom" Toretto.
  • Jason Momoa como Dante Reyes.
  • Jason Statham como Deckard Shaw.
  • Michelle Rodriguez como Leticia "Letty" Ortiz.
  • Charlize Theron como Cipher.
  • Tyrese Gibson como Roman "Rome" Pearce.
  • Ludacris como Tej Parker.
  • Jordana Brewster como Mia Toretto.
  • Sung Kang como Han Seoul-Oh.
  • John Cena como Jakob Toretto.
  • Nathalie Emmanuel como Megan Ramsey.
  • Brie Larson como Tes.
  • Daniela Melchior como Isabel Neves.
  • Alan Richtson como Aimes.
  • Scott Eastwood como Eric Reisner.
  • Rita Moreno como Abuelita Toretto.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este documental sobre una de las asesinas en serie más importante del mundo es cada vez más visto en Netflix
play

Este documental sobre una de las asesinas en serie más importante del mundo es cada vez más visto en Netflix: de cuál se trata

Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo.
play

Esta película combina comedia con un profundo drama y ya es de lo más visto de Netflix: de qué se trata

Uno de los thrillers adolescentes más vistos del gigante del streaming.
play

Enojo con Netflix: pronto se elimina una dramática serie que le encantaba a muchos usuarios

Warner Bros. Discovery está a la venta y hay muchos interesados.

Warner Bros. recibió varias propuestas para la venta: de cuántos millones de dólares se trata

Llegó a la gran N roja un estreno que no te podés perder, se trata de un lanzamiento de Netflix que llegó el 1 de noviembre y ya es furor, se trata de 50/50. 
play

Cuál es la trama de 50/50, la comedia dramática que llegó a Netflix y es tendencia

Ahora, llegó a la gran N roja una película que fue furor en los cines en 1994, se trata de Miracle on 34th Street, una comedia dramática, super divertida.
play

Miracle on 34th Street: de qué se trata el clásico navideño que llegó a Netflix y ya es tendencia

últimas noticias

Cuando todo parecía cerrado, apareció otra propuesta que cambió el rumbo de su carrera. 

Un exfutbolista de Racing reconoció que estuvo a un paso de Independiente: "Hubiese sido un sueño"

Hace 5 minutos
El cambio físico de Offerman.

La impresionante transformación física de Nick Offerman para una nueva producción

Hace 12 minutos
play
Esta película es ideal para un fin de semana o una tarde de lluvia.

Netflix sumó a su catálogo a una de las mejores películas de acción: es súper pochoclera

Hace 24 minutos
Mediante la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial. 

El Gobierno derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura para "simplificar procesos productivos"

Hace 35 minutos
En Córdoba hay una caverna poco conocida que se puede visitar de día y de noche.

Viajar a Córdoba: las impresionantes cavernas que son un encanto para los turistas

Hace 41 minutos