Netflix sumó a su catálogo a una de las mejores películas de acción: es súper pochoclera Fue una de las producciones más esperadas de los últimos años, cargada de persecuciones, peleas y mucha tensión. Está disponible en la plataforma de streaming desde principios de noviembre.







Esta película es ideal para un fin de semana o una tarde de lluvia.

Empezó noviembre y Netflix renovó su catálogo con varias producciones de peso muy esperadas por los suscriptores. Entre ellas se destaca una de las mejores películas de acción de los últimos años, súper pochoclera y cargada de tiros, drama, persecuciones y explosiones.

Se trata de Rápidos y Furiosos 10 (también conocida como Fast X o Rápidos y Furiosos X), la última entrega de la exitosa saga protagonizada por Vin Diesel, que se estrenó en cines en mayo de 2023 y está disponible en la plataforma de streaming desde el 1 de noviembre.

Esta nueva entrega retoma la historia de la familia liderada por Toretto y trae, como siempre, enfrentamientos, tensión y carreras a toda velocidad. Combina personajes que vuelven del pasado y referencias a películas anteriores con nuevos enemigos y aliados que se sumarán a la acción.

rapidos-y-furiosos-x-poster Netflix: sinopsis de Rápidos y Furiosos 10 A lo largo de los años, Dom Toretto y su familia han enfrentado infinidad de peligros y salido airosos de misiones que parecían prácticamente imposibles. Sin embargo, a pesar de que no retrocede ante ningún enemigo, hay algo a lo que Dom sí le tiene miedo: perder a uno de sus seres queridos.

Ese temor amenaza con volverse realidad cuando Dante, el hijo del narco brasileño Hernán Reyes (al que derrotó en Rápidos y Furiosos 5), aparece para llevar a cabo la venganza que planeó durante los últimos 12 años. El villano desperdiga a la familia por todo el mundo para ir tras el hijo de Dom y Letty.

Tráiler de Rápidos y Furiosos 10 Embed - Rápidos Y Furiosos X | Tráiler Oficial (Universal Studios) - HD Reparto de Rápidos y Furiosos 10 Vin Diesel como Dominic "Dom" Toretto.

Jason Momoa como Dante Reyes.

Jason Statham como Deckard Shaw.

Michelle Rodriguez como Leticia "Letty" Ortiz.

Charlize Theron como Cipher.

Tyrese Gibson como Roman "Rome" Pearce.

Ludacris como Tej Parker.

Jordana Brewster como Mia Toretto.

Sung Kang como Han Seoul-Oh.

John Cena como Jakob Toretto.

Nathalie Emmanuel como Megan Ramsey.

Brie Larson como Tes.

Daniela Melchior como Isabel Neves.

Alan Richtson como Aimes.

Scott Eastwood como Eric Reisner.

Rita Moreno como Abuelita Toretto.