Está en Netflix y tiene una historia dramática y sensual: no te la podés perder En la plataforma de streaming, esta película, que combina suspenso y comedia negra, fue un éxito de crítica y obtuvo cinco nominaciones a los Oscar. Su trama abre muchos debates y no deja indiferente a nadie.







Esta película se anima a plantear temas incómodos y críticas sociales. Universal Pictures

El catálogo de Netflix tiene muchas producciones livianas para pasar el rato, pero también hay de las otras: historias pesadas, con temas incómodos, de esas que abren debate y te dejan pensando. Entre estas últimas se destaca una película dramática y sensual que no te podés perder.

Se trata de Hermosa venganza, que se estrenó en 2020 en el Festival de Cine de Sundance y fue un éxito entre el público y la crítica. Tuvo cinco nominaciones para los Premios Oscar 2021, incluidas mejor película y mejor director para Emerald Fennell, aunque solo recibió la estatuilla al mejor guión original.

A través de una trama cargada de suspenso y comedia negra, Hermosa venganza es una profunda crítica contra el sistema social que normaliza los abusos sexuales, silencia a las víctimas y protege a los agresores. Sin héroes perfectos ni villanos absolutos, la historia no deja indiferente a nadie.

Hermosa-Venganza-Netflix-pelicula Netflix: sinopsis de Hermosa venganza Cassie era una joven y prometedora estudiante de Medicina hasta que su mejor amiga, Nina, fue abusada por un grupo de compañeros durante una fiesta. Ante la falta de respuesta de las autoridades y del resto de los estudiantes, Cassie abandona la carrera para cuidarla.

Tras la muerte de Nina, Cassie dedica sus noches a desarrollar una inteligente y despiadada venganza: recorre bares y boliches, finge estar muy borracha y luego enfrenta a los hombres que intentan aprovecharse de la situación. Pero un inesperado encuentro con Bo, un excompañero de la universidad, le dará la oportunidad de corregir los errores del pasado.

Tráiler de Hermosa venganza Embed - Hermosa Venganza – Trailer Oficial (Universal Pictures) HD Reparto de Hermosa venganza Carey Mulligan como Cassandra "Cassie" Thomas.

Bo Burnham como Ryan Cooper.

Clancy Brown como Stanley Thomas.

Jennifer Coolidge como Susan Thomas.

Laverne Cox como Gail.

Alison Brie como Madison McPhee.

Chris Lowell como Alexander "Al" Monroe.

Connie Britton como la decana Elizabeth Walker.

Adam Brody como Jerry.