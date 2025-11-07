De qué se trata Desconectada, la película de terror y suspenso que sorprende a todos en Netflix El film juega muy bien a construir la investigación de un crimen a partir de la tecnología. La película se estrenó en HBO Max.







Desconectada (Missing) es un largometraje dirigido por Nicholas D. Johnson y Will Merrick. Se trata de una secuela independiente de Buscando (Searching, 2018), es decir, que pertenece al mismo universo. Se ven algunas imágenes del primer título, pero la historia es completamente nueva y sin conexión directa. El guionista de ambos largometrajes es Sev Ohanian, y los montajistas de Buscando ahora están a cargo de la dirección.

La protagonista es June (Storm Reid), una adolescente que pasa todo el tiempo en línea. Tiene el recuerdo permanente de su padre de cuando ella era tan solo una bebé, y su madre ha hecho todo lo posible para cuidarla, incluso llegando a ser algo sobreprotectora. Sin que el espectador lo note, el suspenso ya se instala desde la escena inicial.

Sinopsis de Desconectada, la película de suspenso que llegó a Netflix June se queda en California mientras su madre se va de vacaciones a Colombia con su nuevo novio. Pero inesperadamente, cuando June va a buscarlos al aeropuerto, ni la madre ni su novio aparecen. Pide ayuda, por supuesto, pero inicia su propia investigación utilizando toda la información que con ingenio logra obtener. Pasado el shock inicial, poco a poco descubrirá cosas que nadie más que ella parece conocer. Es una búsqueda contrarreloj antes de que sea demasiado tarde y no haya forma de encontrarlos. ¿Ocurrió un accidente o fueron víctimas de un crimen?

Lo que toma de Buscando es el concepto de que toda la trama de suspenso se construye a partir de la búsqueda del personaje principal con recursos en línea que la tecnología actual permite. Que exista una película anteriormente que haya explotado este recurso le quita gran parte de la gracia, pero quien no haya visto aquel film podrá disfrutar mejor ese aspecto. Por suerte, un par de giros en la trama le dan una energía renovada que le permite avanzar bastante bien y mantener la tensión con grandes sorpresas.

Llegando al final, el mencionado antecedente le juega en contra, porque en el fondo repite el concepto. Y, como también es muy común, las últimas escenas no logran estar al mismo nivel que la expectativa creada. Para los adolescentes fanáticos de la tecnología, la película será una forma nueva de acercarse a las viejas tramas de suspenso, de las cuales Desconectada toma mucho y las trae al mundo del presente.

desconectada Tráiler de Desconectada Embed - DESCONECTADA | TRÁILER OFICIAL SUBTITULADO Reparto de Desconectada Storm Reid como June Allen

como June Allen Nia Long como Grace Allen

como Grace Allen Megan Suri como Veena

como Veena Ken Leung como Kevin Lin

como Kevin Lin Daniel Henney como Agent Elijah Park

como Agent Elijah Park Thomas Barbusca como Cody

como Cody Jasmin Savoy Brown como June Actress

como June Actress Joaquim De Almeida como Javier Ramos desco