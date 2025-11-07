Diego Santilli presentó su renuncia como diputado nacional y se prepara para jurar como ministro de Interior

El elegido ministro del Interior renunció a su banca en la Cámara baja, para poder jurar en la cartera que lleva el vínculo con las provincias. Lo reemplazará hasta el 10 de diciembre el larretista Nelson Marino.

Santilli y Adorni, en una de las reuniones de esta tarde.

El futuro ministro del Interior, Diego Santilli , presentó su renuncia como legislador nacional del PRO ante la Cámara de Diputados, para poder jurar como titular de la cartera que lleva el vínculo con las provincias, función que ya lleva a cabo en los hechos, con reuniones con gobernadores en Casa Rosada.

Uno de los ganadores del oficialismo en las últimas elecciones legislativas nacionales por la PBA renunció a su banca a través de una nota dirigida al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem , con el objetivo de jurar como nuevo funcionario de la gestión libertaria.

El lugar del hasta ahora legislador del PRO, debería ser ocupado por el exdirigente amarillo y referente larretista Nelsón Marino , quien fuera suplente de la lista de 2021 impulsada por Mauricio Macri , si a Santilli le aceptan la renuncia en el Congreso. Sin embargo, podría no haber sesión hasta el recambio legislativo el 10 de diciembre y la jura como ministro del Interior se dilataría.

Eso sí, a partir del 10 de diciembre, será Rubén Torres , hombre del diputado electo por la Provincia de Buenos, Sebastián Pareja , el que se quede con la silla del bloque de LLA. Del partido bonaerense de Ezeiza, Torres ingresará a la Cámara, junto a otros tres dirigentes que responden al armador: Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro y Andrea Vera , hija del polémico Ramón “Nene” Vera , un ex puntero peronista que se pasó en 2023 al partido violeta.

“Por medio de la presente, el abajo firmante, Diego Santilli en mi carácter de Diputado Nacional por Provincia de Buenos Aires, comunico mi renuncia a partir del día de la fecha al cargo de Diputado de la Nación” , precisó a través de la nota escrita, y concluyó: “Agradezco la oportunidad de haber servido a la ciudadanía y de haber formado parte de este cuerpo legislativo” .

El Gobierno inició este viernes las primeras reuniones con gobernadores, luego del triunfo electoral en las elecciones legislativas nacionales. Aunque aún no haya jurado como ministro de Interior, Diego Santilli recibió en Casa Rosada a Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), con el objetivo de comenzar a trabajar en la agenda de reformas, la elaboración de proyectos que se enviarán al Congreso y la aprobación del presupuesto del año que viene.

Se trataron de dos encuentros por separado, uno a las 15 y otros a las 16, que encabezó Santilli, pese a que todavía no asumió formalmente en el cargo.

La agenda de reuniones con los mandatarios provinciales continuará la próxima semana. El lunes está previsto que el mismo Santilli reciba en Casa Rosada a Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan).

En los distintos cónclaves, el Gobierno apelará a ellos para llevar a buen puerto diversas iniciativas, como el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma impositiva, entre otras.