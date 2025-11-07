7 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Diego Santilli presentó su renuncia como diputado nacional y se prepara para jurar como ministro de Interior

El elegido ministro del Interior renunció a su banca en la Cámara baja, para poder jurar en la cartera que lleva el vínculo con las provincias. Lo reemplazará hasta el 10 de diciembre el larretista Nelson Marino.

Por
Santilli y Adorni

Santilli y Adorni, en una de las reuniones de esta tarde.

El futuro ministro del Interior, Diego Santilli, presentó su renuncia como legislador nacional del PRO ante la Cámara de Diputados, para poder jurar como titular de la cartera que lleva el vínculo con las provincias, función que ya lleva a cabo en los hechos, con reuniones con gobernadores en Casa Rosada.

Javier Milei movió las piezas de su plana mayor en el tablero.
Te puede interesar:

Con Adorni y Santilli, Milei encabezó la primera reunión del renovado Gabinete

Uno de los ganadores del oficialismo en las últimas elecciones legislativas nacionales por la PBA renunció a su banca a través de una nota dirigida al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, con el objetivo de jurar como nuevo funcionario de la gestión libertaria.

El lugar del hasta ahora legislador del PRO, debería ser ocupado por el exdirigente amarillo y referente larretista Nelsón Marino, quien fuera suplente de la lista de 2021 impulsada por Mauricio Macri, si a Santilli le aceptan la renuncia en el Congreso. Sin embargo, podría no haber sesión hasta el recambio legislativo el 10 de diciembre y la jura como ministro del Interior se dilataría.

colo santilli

Eso sí, a partir del 10 de diciembre, será Rubén Torres, hombre del diputado electo por la Provincia de Buenos, Sebastián Pareja, el que se quede con la silla del bloque de LLA. Del partido bonaerense de Ezeiza, Torres ingresará a la Cámara, junto a otros tres dirigentes que responden al armador: Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro y Andrea Vera, hija del polémico Ramón “Nene” Vera, un ex puntero peronista que se pasó en 2023 al partido violeta.

“Por medio de la presente, el abajo firmante, Diego Santilli en mi carácter de Diputado Nacional por Provincia de Buenos Aires, comunico mi renuncia a partir del día de la fecha al cargo de Diputado de la Nación”, precisó a través de la nota escrita, y concluyó: “Agradezco la oportunidad de haber servido a la ciudadanía y de haber formado parte de este cuerpo legislativo”.

El Gobierno se reunió con gobernadores para comenzar a analizar las reformas de Javier Milei

El Gobierno inició este viernes las primeras reuniones con gobernadores, luego del triunfo electoral en las elecciones legislativas nacionales. Aunque aún no haya jurado como ministro de Interior, Diego Santilli recibió en Casa Rosada a Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), con el objetivo de comenzar a trabajar en la agenda de reformas, la elaboración de proyectos que se enviarán al Congreso y la aprobación del presupuesto del año que viene.

Se trataron de dos encuentros por separado, uno a las 15 y otros a las 16, que encabezó Santilli, pese a que todavía no asumió formalmente en el cargo.

La agenda de reuniones con los mandatarios provinciales continuará la próxima semana. El lunes está previsto que el mismo Santilli reciba en Casa Rosada a Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan).

En los distintos cónclaves, el Gobierno apelará a ellos para llevar a buen puerto diversas iniciativas, como el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma impositiva, entre otras.

Santilli adorni torres 7-11-25
Santilli no asumió como ministro del Interior pero ya entró en funciones de hecho.

Santilli no asumió como ministro del Interior pero ya entró en funciones de hecho.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno quiere que Santilli asuma luego del 10 de diciembre para que lo remplace un diputado de LLA. 

El Gobierno demora la jura de Santilli como nuevo ministro de Interior para no perder lugares en el Congreso

Javier Milei volverá el sábado a Argentina. 

Milei cierra la gira en EEUU: reunión con empresarios y visita a la tumba del Rebe de Lubavitch

El Presidente ingresó exultante a la cena de gala.

Milei, bailó al ritmo de Village People en la cena de gala en la CPAC: "Evitamos que Argentina cayera al precipicio"

Moyá, Nalbandian, Karina Milei, Javier Milei y Nadal.

El encuentro entre Milei y Nadal: "Qué honor"

Javier MIlei: Messi es la prueba de que yo también puedo felicitar a un zurdo

MIlei: "Messi es la prueba de que yo también puedo felicitar a un zurdo"

Spagnuolo como ex titular de la ANDIS

Escándalo de coimas en discapacidad: Diego Spagnuolo se desligó de los audios y aseguró que "son falsos"

Rating Cero

El exfutbolista habló sobre la disputa legal entre la empresaria y su expareja por la tenencia de las menores.

"Tiene que ver a sus hijas": Maxi López se metió en el conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi con un contundente veredicto

El famoso conductor decidió dar un paso importante en su vida.
play

Un famoso actor y conductor conmocionó al mundo del espectáculo: anunció su casamiento a los 61 años

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

play

Dios desciende y Rosalía asciende en LUX, su nuevo disco

Sabrina Rojas mostró en redes la fragancia que incorporó a su rutina diaria.

Este es el perfume favorito de Sabrina Rojas: cuánto sale

Con un perfil discreto se convirtió en su nueva compañera de vida..

Diseñadora y con perfil bajo: quién es la nueva pareja de Pachu Peña

últimas noticias

El exfutbolista habló sobre la disputa legal entre la empresaria y su expareja por la tenencia de las menores.

"Tiene que ver a sus hijas": Maxi López se metió en el conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi con un contundente veredicto

Hace 32 minutos
 María de los Ángeles Verón desapareció el 3 de abril de 2002. 

Desaparición de Marita Verón: los detalles del caso que podría llegar a su fin luego de 23 años

Hace 1 hora
Santilli y Adorni, en una de las reuniones de esta tarde.

Santilli presentó su renuncia como diputado nacional y se prepara para jurar como ministro de Interior

Hace 1 hora
play
El famoso conductor decidió dar un paso importante en su vida.

Un famoso actor y conductor conmocionó al mundo del espectáculo: anunció su casamiento a los 61 años

Hace 1 hora
Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Hace 1 hora