Un clásico navideño con una joven actriz que todos conocen llegó a Netflix y es tendencia: cuál es la película

El reparto de la película destaca por combinar figuras clásicas del cine con jóvenes talentos.

Un clásico navideño con una joven actriz que todos conocen llegó a Netflix y es tendencia

Un clásico navideño con una joven actriz que todos conocen llegó a Netflix y es tendencia

se trata de una historia entrañable que mezcla magia y espíritu navideño, protagonizada por una actriz que luego sería mundialmente famosa: Mara Wilson, ¿cuál es la película?

La película, estrenada originalmente en 1994, es una nueva versión del clásico de 1947 y se convirtió con los años en una de las producciones navideñas más queridas a nivel mundial.

A pesar de no haber sido un éxito arrasador en su estreno, con el tiempo la propuesta se convirtió en un favorito del público, especialmente durante las fiestas.

Los críticos valoran:

  • La sensibilidad del guion
  • La actuación cálida de Attenborough
  • La ternura sutil y sin exageraciones de Mara Wilson
  • El mensaje emocional y esperanzador
Miracle on 34th Street

Sinopsis de Miracle on 34th Street, la película que llegó a Netflix

La historia sigue a Susan Walker (Mara Wilson), una niña inteligente y escéptica que no cree en Papá Noel. Todo cambia cuando conoce a Kris Kringle, un hombre que asegura ser el verdadero Santa Claus y que es contratado como el Papá Noel oficial de un centro comercial en Nueva York.

A partir de este encuentro, Susan comienza a cuestionar sus creencias mientras el destino de Kris se define en un juico en el que deberá demostrar legalmente que es quien dice ser. La película explora la fe, la esperanza y la idea de que “a veces, las cosas más reales son las que no podemos ver”.

Reparto de Miracle on 34th Street

La película cuenta con un elenco reconocido, entre ellos:

  • Mara Wilson como Susan Walker
  • Richard Attenborough como Kris Kringle
  • Elizabeth Perkins como Dorey Walker
  • Dylan McDermott como Bryan Bedford
  • J. T. Walsh como Ed Collins
  • James Remar como Jack Duff
  • Alvin Greenman como Alfred

(Dato lindo: Greenman también actuó en la versión original de 1947.)

