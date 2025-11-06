IR A
IR A

Este documental sobre una de las asesinas en serie más importante del mundo es cada vez más visto en Netflix: de cuál se trata

La producción combina material de archivo, entrevistas reales, testimonios de psicólogos, periodistas y policías que trabajaron el caso, y grabaciones inéditas que muestran la evolución de la protagonista mientras espera su sentencia.

Este documental sobre una de las asesinas en serie más importante del mundo es cada vez más visto en Netflix

Este documental sobre una de las asesinas en serie más importante del mundo es cada vez más visto en Netflix

Este documental sobre una de las asesinas en serie más importante del mundo es cada vez más visto en Netflix: la N roja volvió a convertir un caso criminal estremecedor en uno de sus nuevos éxitos, ¿de cuál se trata?

Un clásico navideño con una joven actriz que todos conocen llegó a Netflix y es tendencia
Te puede interesar:

Un clásico navideño con una joven actriz que todos conocen llegó a Netflix y es tendencia: cuál es la película

Se trata de una producción que recupera la historia real de Aileen Wuornos, considerada una de las homicidas seriales más famosas y controvertidas de Estados Unidos. La propuesta no solo explora sus crímenes, sino también su infancia marcada por el abandono, la violencia y la marginalidad, buscando responder la pregunta que todavía divide al público: ¿fue un monstruo o una víctima del sistema?.

Asimismo, la crítica destaca que el guion no romantiza la violencia ni intenta justificar los asesinatos. Sin embargo, aporta una perspectiva que humaniza a una figura históricamente presentada solo como un monstruo. La tensión narrativa está en mostrar cómo una vida de abandono puede convertirse en una historia irreparable.

aileen netflix

Sinopsis de Aileen: Reina de los asesinos en serie, el estreno tendencia en Netflix

El documental sigue la vida de Aileen Wuornos, quien fue condenada por el asesinato de siete hombres entre 1989 y 1990 en el estado de Florida. A diferencia de otros asesinos seriales, Wuornos afirmó haber actuado en defensa propia durante su trabajo como trabajadora sexual en rutas estadounidenses. La serie profundiza en su historia personal: una infancia traumática, abandono familiar, un historial de abusos y un contexto social que la empujó al borde.

Tráiler de Aileen: Reina de los asesinos en serie

Embed - Aileen: Queen of the Serial Killers | Official Trailer | Netflix

Reparto de Aileen: Reina de los asesinos en serie

Aunque se trata de un documental, aparecen figuras clave que ayudan a reconstruir el caso:

  • Entrevistas con Aileen Wuornos tomadas en prisión.
  • Policías y detectives que intervinieron en las investigaciones.
  • Psicólogos criminales y expertos en comportamiento violento femenino.
  • Periodistas que cubrieron el juicio y los años previos a la ejecución.
  • Amistades y vínculos afectivos que marcaron su vida.
  • La producción se centra especialmente en el vínculo de Aileen con su pareja Tyria Moore, fundamental tanto en su vida como en su condena.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo.
play

Esta película combina comedia con un profundo drama y ya es de lo más visto de Netflix: de qué se trata

Uno de los thrillers adolescentes más vistos del gigante del streaming.
play

Enojo con Netflix: pronto se elimina una dramática serie que le encantaba a muchos usuarios

Warner Bros. Discovery está a la venta y hay muchos interesados.

Warner Bros. recibió varias propuestas para la venta: de cuántos millones de dólares se trata

Llegó a la gran N roja un estreno que no te podés perder, se trata de un lanzamiento de Netflix que llegó el 1 de noviembre y ya es furor, se trata de 50/50. 
play

Cuál es la trama de 50/50, la comedia dramática que llegó a Netflix y es tendencia

Ahora, llegó a la gran N roja una película que fue furor en los cines en 1994, se trata de Miracle on 34th Street, una comedia dramática, super divertida.
play

Miracle on 34th Street: de qué se trata el clásico navideño que llegó a Netflix y ya es tendencia

La nueva serie de Netflix ambientada en Ámsterdam combina drama, crimen y relaciones marcadas por la ambición.
play

Está en Netflix, es una miniserie para adultos y tiene solo 7 capítulos

últimas noticias

play
Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

Hace 16 minutos
play
La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

Hace 16 minutos
Angelina Jolie visitó Ucrania.

Angelina Jolie visitó Ucrania de sorpresa en medio de la guerra con Rusia

Hace 20 minutos
El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

Hace 30 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre

Hace 33 minutos