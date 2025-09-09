Susana Giménez confirmó que tendrá su biopic: "Ahora todo el mundo cuenta..." La conductora habló de la etapa en que está el proyecto, mientras espera el estreno de la segunda temporada de LOL Argentina.







La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes. Redes Sociales

La conductora Susana Giménez confirmó que se hará una biopic sobre su vida, tal como le habían propuesto en varias oportunidades, y deslizó que está en la etapa previa al guion.

La exmodelo contó que dará testimonio de su vida desde su infancia hasta la actualidad, "porque ahora todo el mundo cuenta todo“.

La diva habló con el periodista Javier Ponzo en la sesión de prensa de LOL Argentina, Last One Laughing Argentina, que estrena su segunda temporada el próximo 12 de septiembre, y dio la primicia sobre su próxima biografía.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JaviPonzo (@javiponzo) Giménez había negado la posibilidad de hacer este tipo de contenidos ya que “el misterio es una cosa buena”, según dijo en algún momento. Es posible que haya cambiado de opinión por el hecho de que su colega Moria Casán tendrá su propia biopic titulada La One,