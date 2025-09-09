IR A
IR A

Susana Giménez confirmó que tendrá su biopic: "Ahora todo el mundo cuenta..."

La conductora habló de la etapa en que está el proyecto, mientras espera el estreno de la segunda temporada de LOL Argentina.

La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes.

La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes.

Redes Sociales

La conductora Susana Giménez confirmó que se hará una biopic sobre su vida, tal como le habían propuesto en varias oportunidades, y deslizó que está en la etapa previa al guion.

La información provino del lugar donde la mujer está detenida.
Te puede interesar:

Trasladaron a la mamá de Ayelén Paleo, acusada de integrar una red de trata

La exmodelo contó que dará testimonio de su vida desde su infancia hasta la actualidad, "porque ahora todo el mundo cuenta todo“.

La diva habló con el periodista Javier Ponzo en la sesión de prensa de LOL Argentina, Last One Laughing Argentina, que estrena su segunda temporada el próximo 12 de septiembre, y dio la primicia sobre su próxima biografía.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de JaviPonzo (@javiponzo)

Giménez había negado la posibilidad de hacer este tipo de contenidos ya que “el misterio es una cosa buena”, según dijo en algún momento. Es posible que haya cambiado de opinión por el hecho de que su colega Moria Casán tendrá su propia biopic titulada La One,

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Susana Giménez sorprendió con su análisis sobre la derrota de La Libertad Avanza.

Susana Giménez analizó la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires: "A mí no me sorprendió"

últimas noticias

Axel Kicillof, sobre las elecciones del domingo: Fue un sacudón para Milei

Axel Kicillof, sobre las elecciones del domingo: "Fue un sacudón para Milei"

Hace 12 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 10 de septiembre

Hace 16 minutos
La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes.

Susana Giménez confirmó que tendrá su biopic: "Ahora todo el mundo cuenta..."

Hace 24 minutos
Las plataformas de streaming﻿ pelean por atraer usuarios con diferentes propuestas.

El fútbol por streaming cambia para siempre: se podrán ver hasta cuatro partidos en simultáneo

Hace 33 minutos
Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: Sé muy bien.

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: "Sé muy bien"

Hace 44 minutos