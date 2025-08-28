IR A
Susana Giménez regresa con LOL Argentina por Prime Video: qué humoristas la acompañarán

La conductora vuelve con la segunda temporada del ciclo de humor e improvisación que es furor en el mundo.

La nueva edición tendrá su estreno el 12 de septiembre y el actor Darío Lopilato oficiará de coanfitrión, ocupando el rol que fue de Grego Rosello en la primera edición.

El reality de humor que se convirtió en un fenómeno global tendrá seis episodios en total, que se estrenarán en dos tandas: los primeros tres llegarán el 12 de septiembre y los restantes el 19 del mismo mes. Con este formato, la propuesta busca mantener el suspenso y alargar la diversión.

La dinámica de LOL es simple pero explosiva: diez comediantes conviven durante seis horas en una misma sala con un único objetivo, hacer reír a los demás sin caer en la tentación de reírse ellos mismos. Cada carcajada puede significar la eliminación y la tensión crece a medida que pasan los minutos.

En esta nueva edición participarán figuras muy queridas como Pachu Peña, Pablo Granados y Fabio Alberti, íconos del humor que marcaron generaciones, junto a nuevos talentos que nacieron en las redes y pisan fuerte en la escena actual como Marina Bellati, Dani La Chepi, Martín Rechimuzzi, Nazareno Mottola, Juli Savioli y Lucas Upstein. Una combinación que promete un choque de estilos y momentos desopilantes.

