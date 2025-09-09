IR A
IR A

Trasladaron a la mamá de Ayelén Paleo, acusada de integrar una red de trata

Elizabeth Rodrigo está detenida por cumplir un rol estratégico en una banda que reclutaba mujeres para prostituirlas.

La información provino del lugar donde la mujer está detenida.

La información provino del lugar donde la mujer está detenida.

Redes Sociales

La mamá de la exvedette Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, fue trasladada de la celda en la que está detenida acusada de integrar una red de trata.

Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.
Te puede interesar:

L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..."

La información se conoció en las últimas horas y provino de fuentes cercanas a la mujer, aunque no confirmaron cuál es el motivo del cambio de lugar en la cárcel de Berazategui, en la Provincia de Buenos Aires.

El periodista Juan Etchegoyen, dijo en Mitre Live, en Radio Mitre, que "tenían miedo que le pase algo, pregunté por los motivos pero no me dan mucho detalle pero sí me dicen que tuvieron que tomar este recaudo".

El comunicador preguntó si era por una razón de seguridad, o si alguien pudo haberla agredido o amenazado pero no le respondieron sobre este tema.

La causa judicial

La causa judicial investiga una red de trata de personas, de la cual fueron rescatadas 12 mujeres, entre ellas una menor de 14 años. Rodrigo justificó sus desplazamientos por el interior del país durante el traslado de las chicas, por su actividad de fotógrafa y martillera.

Norma Costa, una denunciante clave en el expediente, relató cómo rescató a su sobrina cautiva en un prostíbulo clandestino en La Pampa, en donde hubo una serie de allanamientos, igual que en Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, con el resultado de 4 detenidos.

Se secuestraron computadoras, celulares, cámaras fotográficas, anotaciones, máquinas de contar dinero, preservativos, lencería erótica, contratos de locación y más de u$s20 mil en efectivo. Las víctimas, de entre 22 y 45 años, fueron asistidas por los equipos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Video impactante: un chofer atropelló a un ciclista, lo mató y escapó del lugar.

Video impactante: un chofer atropelló a un ciclista, lo mató y escapó del lugar

play

Luego del revés en las urnas, La Libertad Avanza presentó la mesa política de provincia de Buenos Aires

Las elecciones bonaerenses se desarrollaron el domingo.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: de cuánto es la multa por no votar y dónde pagarla

El enigmático mensaje de Ramiro Marra tras la derrota de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires

El enigmático mensaje de Ramiro Marra tras la derrota libertaria del domingo

play

Katopodis, tras la victoria en la Provincia: "La gente espera un cambio de rumbo"

play

Germán Martínez, tras el triunfo de Fuerza Patria en la Provincia: "Los argentinos nos piden frenar a Milei"

últimas noticias

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 10 de septiembre

Hace 10 minutos
La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes.

Susana Giménez confirmó que tendrá su biopic: "Ahora todo el mundo cuenta..."

Hace 18 minutos
Las plataformas de streaming﻿ pelean por atraer usuarios con diferentes propuestas.

El fútbol por streaming cambia para siempre: se podrán ver hasta cuatro partidos en simultáneo

Hace 27 minutos
Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: Sé muy bien.

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: "Sé muy bien"

Hace 38 minutos
Ecuador y Argentina, ya clasificados, juegan para cumplir.

Sin Messi y con un jugador menos, la Selección empata con Ecuador en Guayaquil

Hace 53 minutos