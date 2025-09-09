Trasladaron a la mamá de Ayelén Paleo, acusada de integrar una red de trata Elizabeth Rodrigo está detenida por cumplir un rol estratégico en una banda que reclutaba mujeres para prostituirlas.







La información provino del lugar donde la mujer está detenida. Redes Sociales

La mamá de la exvedette Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, fue trasladada de la celda en la que está detenida acusada de integrar una red de trata.

La información se conoció en las últimas horas y provino de fuentes cercanas a la mujer, aunque no confirmaron cuál es el motivo del cambio de lugar en la cárcel de Berazategui, en la Provincia de Buenos Aires.

El periodista Juan Etchegoyen, dijo en Mitre Live, en Radio Mitre, que "tenían miedo que le pase algo, pregunté por los motivos pero no me dan mucho detalle pero sí me dicen que tuvieron que tomar este recaudo".

El comunicador preguntó si era por una razón de seguridad, o si alguien pudo haberla agredido o amenazado pero no le respondieron sobre este tema.

La causa judicial La causa judicial investiga una red de trata de personas, de la cual fueron rescatadas 12 mujeres, entre ellas una menor de 14 años. Rodrigo justificó sus desplazamientos por el interior del país durante el traslado de las chicas, por su actividad de fotógrafa y martillera.