Susana Giménez y un nuevo error viral: lo que compartió en sus redes sociales

La conductora Susana Giménez volvió a equivocarse y mostrar una imagen en redes sociales que causó la atención de sus más de 3 millones de seguidores.
La mediática subió una historia de Instagram con una captura de pantalla de un suplemento dietario, que estaría mirando para comprar y que se volvió viral en pocos segundos.
El complemento para la dieta de la exvedette es de marca internacional, y según la etiqueta del frente se usa para aumentar la energía celular y reducir la fatiga, favorecer la claridad mental, la concentración y la memoria, entre otros efectos.
El producto se vende en Argentina entre 100 y 115 mil pesos, y lo eligen por su propiedad para activar la función cardiovascular, la salud metabólica y como antioxidante.
Giménez es conocida por este tipo de descuidos con la tecnología. En febrero pasado la conductora subió por error un video pensando que se trataba de una foto. “Te saco una foto para que te veas”, se escucha que alguien le dice a la artista. Se la ve a ella posando mientras la otra persona le hace zoom a la cara.