Susana Giménez y un nuevo error viral: lo que compartió en sus redes sociales La conductora mostró una imagen y volvió a despistar a sus más de 3 millones de seguidores.







La conductora volvió a despistar a sus seguidores en redes sociales. Redes Sociales

La conductora Susana Giménez volvió a equivocarse y mostrar una imagen en redes sociales que causó la atención de sus más de 3 millones de seguidores.

La mediática subió una historia de Instagram con una captura de pantalla de un suplemento dietario, que estaría mirando para comprar y que se volvió viral en pocos segundos.

El complemento para la dieta de la exvedette es de marca internacional, y según la etiqueta del frente se usa para aumentar la energía celular y reducir la fatiga, favorecer la claridad mental, la concentración y la memoria, entre otros efectos.

Susana Giménez en IG Redes Sociales El producto se vende en Argentina entre 100 y 115 mil pesos, y lo eligen por su propiedad para activar la función cardiovascular, la salud metabólica y como antioxidante.