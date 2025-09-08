IR A
Susana Giménez analizó la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires: "A mí no me sorprendió"

La conductora le quitó importancia a la diferencia porcentual entre el peronismo y el partido de Javier Milei. "El pueblo votó, el pueblo sabrá", aseguró.

Susana Giménez sorprendió con su análisis sobre la derrota de La Libertad Avanza.

En diálogo con la prensa, Susana comenzó por recordar: "Yo de política no hablo. Hablaba en otros momentos. Lo único que he dicho es que no soy peronista. Eso ya lo sabe hasta el de enfrente". Con estas palabras, buscó desligarse de cualquier pregunta vinculada a la derrota de La Libertad Avanza, aunque la insistencia de los periodistas provocó que acepte dar algunas respuestas breves.

"No me sorprendió el resultado porque Milei ya había dicho en su discurso que estaban muy parejos. O sea que ellos, más o menos, sabían. El pueblo votó, el pueblo sabrá. Fue de 14% la diferencia… La Matanza siempre fue peronista. A mí no me sorprendió", afirmó. De esta manera, le restó importancia a la situación y se mostró confiada con el futuro.

Por otro lado, Susana Giménez también hizo referencia al romance que vive Lucía Celasco, su nieta, con el jugador Nicolás Figal. Al respecto, señaló: "Yo soy de San Lorenzo, qué lástima, pero no me molesta que mi nieta salga con un futbolista de Boca".

Susana Giménez volvió a despistar a sus seguidores en redes sociales.

