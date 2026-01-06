IR A
Stranger Things: Jamie Campbell Bower reconoció que se siente "aliviado" de dejar de interpretar a Vecna

El actor que interpreta al villano en Stranger Things se despidió para siempre de su personaje. Las risas detrás de cámara fueron clave para equilibrar el horror de la trama.

Jamie Campbell Bower en Stranger Things.

El actor Jamie Campbell Bower, quien interpreta a Vecna/Henry Creel en la serie Stranger Things, confesó que se siente "mucho más aliviado" por dejar el personaje atrás después de 10 años de rodaje.

"Fue muy agradable estrenar los últimos episodios y sentir que puedo dejar atrás definitivamente al personaje", sostuvo el reconocido artista a The Hollywood Reporter.

Campbell Bower brindó detalles sobre los cambios detrás de escena de esta temporada en comparación a las anteriores. Por ejemplo, antes pasaba siete horas en el camarín para que los maquilladores de efectos especiales lo transformen en Vecna, pero en la última temporada se redujo a cuatro horas gracias a la combinación de prótesis y un traje de captura de movimiento.

Embed - Stranger Things 5 | Tráiler de la final | Netflix

"Lo que están viendo en esta temporada final soy yo", aclaró el actor para dar a entender que su presencia física en cada escena fue total. Además, para mantener la diferencia de estatura con el elenco juvenil, utilizó hombreras de fútbol americano bajo el traje y plataformas de siete centímetros en sus zapatos.

Por otro lado, el artista resaltó que reírse entre las escenas de horror fue vital para su actuación. El ambiente detrás de cámara era totalmente distinto a lo que grabaron.

"Recuerdo reírme mucho con los niños durante el rodaje del episodio siete", relató Campbell Bower y reconoció: "Me hacía pensar: 'Ok, soy Jamie. Está bien estar acá'".

