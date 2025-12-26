IR A
El emotivo adiós de los protagonistas de Stranger Things antes del final de la última temporada

Los actores de la exitosa serie de Netflix compartieron sus sensaciones y recuerdos tras concluir el rodaje del cierre definitivo de la historia en Hawkins. Cómo era su vida antes y cómo la transitan hoy.

El elenco de Stranger Things creció mientras grababa las temporadas de la serie. 

Vanitatis

Stranger Things presentó este viernes 26 de diciembre los primeros tres episodios de la segunda parte de la quinta y última temporada a través de la plataforma Netflix. Los protagonistas reflexionaron sobre el impacto de la serie en sus carreras profesionales y sus vidas personales. Este lanzamiento marca el inicio de la despedida definitiva para una de las producciones más populares de la última década.

Durante una entrevista con el medio español El País, Millie Bobby Brown analizó su paso por la ficción desde que inició su trabajo a los 12 años de edad. "Ha cambiado mi vida de tantas formas… Ha lanzado mi carrera, me ha enseñado un montón sobre ser actriz y ser una persona profesional", confesó la joven artista. Además, destacó el vínculo con sus compañeros: "Ha sido mi escuela. Me he graduado en la serie. Me he casado mientras estaba en la serie".

La intérprete de Eleven también manifestó su nostalgia ante el fin de la producción y la disolución del equipo de trabajo. "Decir adiós a tu personaje, a alguien que has interpretado durante tanto tiempo, es emocionante", relató sobre sus últimos días en el set. Para ella, el cierre implica dejar de interactuar como los personajes, aunque las amistades reales permanezcan intactas.

Noah Schnapp, quien da vida a Will Byers, recordó el impacto emocional del último día de grabación en el set. "Estaba devastado y pensando, ¿estas amistades serán para siempre? ¿Qué ocurrirá ahora?", reveló sobre el viaje de regreso a su hogar. Sin embargo, el actor aseguró que la vida continúa y los vínculos afectivos entre los protagonistas se fortalecen a pesar del fin del rodaje.

Millie Bobby Brown creció mientras se desarrollaron las 5 temporadas de Stranger Things

Caleb McLaughlin (Lucas) también aportó su mirada sobre el crecimiento dentro de la industria del entretenimiento a una edad tan temprana. "He crecido con este personaje, ya es una persona en mi cabeza, y tener que decirle adiós fue como despedirse de un gran amigo", explicó el actor. A pesar de la fama masiva, el joven sostuvo que mantiene su esencia y la madurez necesaria para afrontar nuevos proyectos.

Natalia Dyer (Nancy) y Charlie Heaton (Jonathan), pareja en la vida real, coincidieron en la sensación de cierre definitivo que representa este final. "Es como cerrar un capítulo de nuestras relaciones tal y como las conocíamos, algo que no volverá", afirmó Heaton sobre la experiencia compartida durante diez años. Ambos destacaron el orgullo de haber visto crecer a sus compañeros menores bajo el ojo público.

Las fechas del gran final de Stranger Things en Netflix

La plataforma de streaming dividió el estreno de la temporada final para generar mayor expectativa entre los fanáticos de la ciencia ficción. Los espectadores ya tienen disponibles los primeros capítulos, mientras que el desenlace total llegará el próximo 1 de enero.

Esta estrategia de lanzamiento busca cerrar el ciclo iniciado en 2016, cuando la serie se convirtió en un fenómeno global. Los creadores prometen una resolución épica para los conflictos del Mundo del Revés que mantendrá el suspenso hasta el último minuto de emisión.

