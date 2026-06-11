11 de junio de 2026 Inicio
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La escribana de Manuel Adorni también ingresó al régimen de Inocencia Fiscal

Adriana Nechevenko, la mujer que intervino en distintas operaciones inmobiliarias vinculadas al jefe de Gabinete, se unió al régimen simplificado de Ganancias que impulsó el Gobierno.

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Adriana Nechevenko

Adriana Nechevenko, escribana de Manuel Adorni.

La escribana Adriana Nechevenko, quien certificó las operaciones inmobiliarias de Manuel Adorni, se inscribió en el régimen de Inocencia Fiscal después de solicitar su adhesión en mayo. Se trata de la mujer que declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita por su intervención en distintas operaciones de compraventa inmobiliaria vinculadas al jefe de Gabinete, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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Nechevenko realizó la solicitud ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por lo que ya no tendrá la obligación de justificar sus variaciones patrimoniales, debido a que la declaración jurada simplificada se limita a presentar ingresos, gastos y deducciones. Un día antes Adorni también se había adherido, mientras que su esposa, Bettina Angeletti, lo hizo el 31 de mayo.

Manuel Adorni
Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

Un punto clave dentro de la reglamentación de la norma que aprobó el Senado el pasado 26 de diciembre es que evadir ya no es catalogado como un delito penal, en tanto "quien incumpla y sea notificado resuelva pagando la deuda" que mantiene con el fisco. Sin embargo, aclararon que el apego a esta norma impacta solo en la justificación impositiva y que no bloquea investigaciones por otros delitos.

Entre los puntos centrales, la reglamentación eleva de manera significativa los umbrales de evasión: la evasión simple pasa a fijarse en $100 millones, mientras que la evasión agravada se establece en $1.000 millones. Además, se reduce el plazo de prescripción de los delitos tributarios de cinco a tres años.

La declaración de Adriana Nechevenko ante la Justicia por el caso Adorni

La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó el 8 de abril un capítulo central con la declaración de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien compareció durante casi tres horas ante el fiscal Gerardo Pollicita en los tribunales federales de Comodoro Py.

La escribana ingresó a las 10 de la mañana al despacho del fiscal, ubicado en el quinto piso del edificio, donde prestó declaración bajo juramento de verdad sobre su intervención en distintas operaciones de compraventa inmobiliaria vinculadas al funcionario. Según pudo reconstruirse, se retiró minutos antes de las 13 tras exponer y entregar documentación.

En declaraciones a la prensa, Nechevenko contó que en el caso del departamento de Caballito fue una operación normal en la que Adorni no recibió ningún préstamo sino que se trató de una compraventa, con una hipoteca por saldo de precio.

Nechevenko había llegado temprano a los tribunales, poco antes de las 9. Primero se dirigió al quinto piso, pero luego bajó a la planta baja, donde aguardó tomando un café junto a dos acompañantes. A la hora señalada regresó a la fiscalía e ingresó sola, con una carpeta cargada de papeles que fueron incorporados a la causa.

El foco de la investigación está puesto en la compra de un departamento en la calle Miró al 500, en Caballito, y en la adquisición de una casa en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz. De acuerdo al expediente, el inmueble en la Ciudad de Buenos Aires fue adquirido en noviembre de 2025 por 230.000 dólares, con un crédito hipotecario de 200.000 otorgado por las vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

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