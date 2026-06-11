Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 12 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 12 de junio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

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Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este viernes 12 de junio con DNI terminado en 4.

Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este viernes 12 de junio con DNI terminado en 4.

El organismo detalló que las beneficiarias de la asignación por Embarazo , con DNI terminado en 2, percibirán sus montos este viernes 12 de junio.

ANSES comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y por Maternidad con DNI terminado en 4 y 5 percibirán sus montos este viernes 12 de junio .

ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la Primera y de la Segunda Quincena pueden cobrar hasta el 8 de julio con todos los documentos primera quincena.

ANSES: Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes este viernes 12 de junio con DNI terminados en 8 y 9.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes hasta el 8 de julio con todos los documentos.