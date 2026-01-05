5 de enero de 2026 Inicio
Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

El especial, que se estrenará el 12 de enero, recorre el detrás de escena de la quinta y última temporada de la serie creada por los hermanos Duffer.

Netflix confirmó que Stranger Things continuará en el 2026 con el estreno de un documental que pone el foco en el cierre definitivo de una de las series más influyentes de la última década. El especial se titula One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 y estará disponible en la plataforma a partir del próximo 12 de enero.

¿Sigue Stranger Things?
A horas del final, confirmaron que Stranger Things continúa en 2026

El documental propone una mirada detallada sobre el proceso creativo, técnico y humano que demandó la realización de la temporada final. A lo largo del material se reconstruyen los años de trabajo que desembocaron en los últimos episodios de la ficción ambientada en Hawkins.

La producción funciona como una crónica detrás de escena que sigue de cerca al elenco, a los creadores y al equipo técnico durante la etapa final del proyecto, con el objetivo de mostrar cómo se gestó la despedida de una historia que se estrenó en 2016 y marcó a toda una generación.

La dirección estuvo a cargo de Martina Radwan, reconocida por Girls State, quien acompañó al equipo de Stranger Things durante un año completo para registrar el proceso de rodaje y cierre de la serie.

El documental incluye testimonios de los protagonistas Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Sadie Sink, además de material inédito filmado durante la producción de la quinta temporada.

El tráiler, difundido en las últimas horas por Netflix, anticipa un tono marcadamente emotivo, con imágenes de los hermanos Duffer despidiéndose del elenco y del equipo en un cierre cargado de nostalgia.

