La Copa del Mundo llegó al país y la presentaron las glorias de la Selección argentina Los campeones del mundo de 1978 y 1986 se reencontraron con el trofeo original de la Copa del Mundo a meses del Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México: "En julio vuelve a casa", ilusionó uno de ellos. Este viernes, el trofeo será exhibido en La Rural. Por + Seguir en







Batista, Giusti, Fillol, Ruggeri, Tapia, Burruchaga y Enrique con la Copa del Mundo.

A meses del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, la Copa del Mundo original arribó a Argentina y fue presentada por las leyendas de la Selección argentina, que alcanzaron la gloria eterna en 1978 y en 1986, en un gran evento en La Rural: será exhibida a partir de este viernes para el público en general.

En el marco del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, que tiene su parada en el país este 19 y 20 de febrero, las glorias del fútbol argentino como Oscar Ruggeri, Carlos Daniel Tapia, Ricardo Giusti, Héctor Enrique, Sergio Batista, Jorge Burruchaga (México '86) y Ubaldo Fillol (Argentina '78) fueron las principales estrellas de la bienvenida al trofeo de oro macizo que paraliza al mundo cada cuatro años. El exarquero de la Albiceleste, Sergio Goycochea, fue el conductor de la velada.

Embed Los campeones del mundo de 1978 y 1986 se reencontaron con el trofeo original de la Copa del Mundo.



Fillol, Batista, Burruchaga, Ruggeri, Tapia, Giusti y Enrique, presentes en el Trophy Tour. pic.twitter.com/wj0HbbG7wF — Filo.news (@filonewsOK) February 19, 2026 “Esta no la vemos seguido, porque es la original. Pero, antes de eso yo creo, y me duele en el alma, que en este lugar tendría que estar mi capitán, que es Maradona, que nos hizo muy felices a todos, junto a mis compañeros y amigos que están ahí”, expresó Ruggeri, que en la previa a la presentación de la Copa del Mundo vaticinó: "En julio vuelve a casa".

Durante el evento, las glorias de la Selección argentina expresaron su entusiasmo de cara al Mundial 2026 y manifestaron su confianza en que el equipo dirigido por Lionel Scaloni pueda sumar una cuarta estrella al escudo. “Tenemos grandes chances de que la Copa vuelva a quedarse en el país”, afirmó el “Cabezón”.

copa del mundo tour 1 Ubaldo Matildo Fillol y Oscar Ruggeri, con la Copa del Mundo. El recorrido global del trofeo, previo al Mundial 2026, convierte cada exhibición en una cita única, ya que la copa únicamente abandona su resguardo en el Museo de la FIFA en Suiza en dos ocasiones: durante la Copa del Mundo y a través de este tour especial.