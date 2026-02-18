19 de febrero de 2026 Inicio
Javier Milei viaja a Estados Unidos mientras el Congreso debate la reforma laboral

El Presidente parte este jueves en su decimocuarta visita al país del norte para participar de la sesión inaugural del Consejo de Paz. En esta visita exprés, lleva una comitiva reducida, integrada por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

El presidente Javier Milei inicia su decimocuarta visita a Estados Unidos para participar de la sesión inaugural del Consejo de Paz, creado el mes pasado por su par norteamericano, Donald Trump. El mandatario parte este jueves, el mismo día en que el Congreso debate la reforma laboral y la CGT lleva adelante una medida de fuerza en todo el país.

Una de las protestas más multitudinarias sucedió en Acoyte y Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito.
En la previa del paro, hubo cacerolazos contra la reforma laboral en distintos barrios de CABA

El Consejo de Paz es un organismo paralelo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creado por Trump, después de haber alcanzado el acuerdo de cese al fuego entre el Estado de Israel y el movimiento de resistencia palestina Hamás. Con este grupo, el presidente de Estados Unidos busca tener mayor influencia y apoyo internacional en su injerencia en los diferentes conflictos del mundo. Argentina fue uno de los primeros países en sumarse.

La comitiva oficial que acompañará a Milei en esta nueva visita a Estados Unidos estará integrada por su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

En cuanto a su agenda, el presidente argentino visitará este jueves por la mañana el Instituto de la Paz Donald J. Trump, que se encuentra ubicado en diagonal al edificio del Departamento de Estado norteamericano y a metros del Monumento a Abraham Lincoln. Luego, hacia las 12, iniciará la sesión inaugural del Consejo de Paz de la que Milei formará parte.

Después de la ceremonia, se espera que el Presidente obtenga una nueva foto con Trump. No está previsto que mantenga otras reuniones bilaterales, por lo que el mandatario volverá al país por la noche y aterrizaría en suelo nacional hacia las 7:30 del día viernes.

Qué es el Consejo de Paz, la ONU paralela de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó de manera oficial a su Junta de la Paz en el marco de la cuarta jornada del Foro Económico Mundial de Davos. Al menos unos 60 países formarán parte de este grupo internacional, entre los que figura el presidente argentino Javier Milei.

La Junta de la Paz fue anunciada por Trump el año pasado, cuando se anunció el alto al fuego en la Franja de Gaza entre las Fuerzas Armadas de Israel y el movimiento de resistencia palestina Hamás. Inicialmente, este organismo iba a funcionar como una tutela de la tregua en Medio Oriente y sería presidido por el mandatario estadounidense.

Sin embargo, el propio Trump difundió un documento fundacional en el que ni siquiera se menciona la Franja de Gaza. En palabras del propio presidente estadounidense, este nuevo bloque de países "podría reemplazar a las Naciones Unidas".

Donald Trump Foro Económico Mundial Davos 2026

"Ojalá no necesitáramos una Junta de Paz. Pero Naciones Unidas nunca me ayudó a resolver ninguna de las guerras que he solucionado. Tampoco los culpo. Nunca les pedí ayuda", dijo Trump durante una conferencia de prensa.

La Casa Blanca invitó por lo menos a unos 60 presidentes del mundo a unirse al organismo, que presenta como objetivo "promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y asegurar una paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos". Algunos, como Italia, Noruega y Francia, rechazaron la invitación.

Pero hay otros países que la aceptaron, como el caso del mandatario argentino Javier Milei. Otros jefes de Estado que se sumarán al club de Trump serán el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani; y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

