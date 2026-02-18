19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno extenderá el RIGI por un año más: "Ha sido fundamental"

Lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante su cuenta oficial de X. "Cuando hay reglas claras, las inversiones llegan", aseguró. Se incorporan nuevos desarrollos vinculados al petróleo y el gas.

Por
Luis Toto Caputo

Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía, comunicó la extensión del RIGI por un año más. 

Reuters - Agustin Marcarian

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó este miércoles la extensión del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) por un plazo adicional de doce meses. Buscan consolidar el ingreso de capitales extranjeros y nacionales, entre los que se encuentran desarrollos de petróleo y gas, bajo la consigna de estabilidad fiscal y jurídica.

Javier Milei visitará Estados Unidos por decimocuarta vez desde que es Presidente.
Te puede interesar:

Milei viaja a Estados Unidos mientras el Congreso debate la reforma laboral

El funcionario utilizó sus canales oficiales para comunicar la decisión ante el sector empresarial y financiero. "Lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente", aseguró el titular del Palacio de Hacienda sobre la actualización del programa en su cuenta de X. La nueva normativa incluye cambios técnicos para optimizar la eficiencia del sistema y atraer nuevos desarrollos en áreas estratégicas de la producción, con la simplificación de trámites administrativos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2024287506796331130&partner=&hide_thread=false

Caputo detalló que la reglamentación incorpora ahora proyectos específicos de petróleo y gas con inversiones mínimas de u$s600 millones. "Ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad", señaló el funcionario. El Gobierno nacional busca así dinamizar el sector energético mediante un marco normativo más amplio.

Entre las iniciativas más destacadas figura el desembolso previsto por Vicuña Corp para los proyectos mineros Josemaría y Filo del Sol. Esta propuesta particular contempla una inversión inicial de u$s18.000 millones destinados a un proyecto de minería en San Juan. El Ministerio de Economía mantiene bajo análisis otros 11 proyectos adicionales que sumarían u$s20.000 millones extra.

El Gobierno arrancó el año con superávit financiero impulsado por la licitación de centrales hidroeléctricas

El Ministerio de Economía confirmó que el Sector Público Nacional alcanzó un superávit primario de $3.125.737 millones y un superávit financiero de $1.105.159 millones. Estos resultados fiscales corresponden al primer mes del año y reflejan la consolidación del programa económico de Javier Milei. La cifra positiva se logró tras el pago de intereses de deuda pública por un monto de $2.020.578 millones.

El ministro Luis Caputo celebró los datos obtenidos y ratificó la continuidad de su plan financiero como pilar fundamental de su gestión actual. "El Ministerio de Economía continuará asegurando el ancla fiscal, condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento", expresó el funcionario. El orden en las cuentas permitió la devolución de recursos al sector privado mediante rebajas impositivas.

La cartera nacional aclaró que se registraron ingresos extraordinarios por la licitación privada de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Sin estos recursos adicionales, el superávit primario hubiera alcanzado los $2.085.834 millones según el informe oficial de la Secretaría de Hacienda.

Superávit fiscal y primario enero 2026
Superávit fiscal y primario, detallado por el IARAF.

Superávit fiscal y primario, detallado por el IARAF.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una de las protestas más multitudinarias sucedió en Acoyte y Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito.

En la previa del paro, hubo cacerolazos contra la reforma laboral en distintos barrios de CABA

Ingreso al Penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

Advierten que la reforma laboral elimina la remuneración del trabajo en las cárceles

La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo.

Quién era Sofía Devries, la joven que murió en una expedición de buceo en Puerto Madryn

Su arquitectura de estilo neogótico y las casonas distribuidas entre colinas conforman un paisaje que transporta a los visitantes hacia otro continente.

Turismo en Argentina: el pueblito que pocos conocen y tiene un estilo francés

En el evento estuvo presente el diputado bonaerense Luis Vivona, quien fue autor de la Ley Vino Buenos Aires.

Se inauguró Bodega Gamboa en General Madariaga y expande la producción de vino bonaerense

Las calles de Barcelona fueron testigos del paseo más especial de la actriz española.

"Hola, soy mami": Úrsula Corberó presentó a Dante, el hijo del Chino Darín, y estallaron las redes

Rating Cero

Según el dictamen oficial, la muerte de Greene fue catalogada como un accidente.

Revelaron la impactante causa de la muerte de Peter Greene, el actor de La Máscara y Pulp Fiction

La cantante rosarina, Nicki Nicole, suspendió su presentación en el Colón debido al paro general en contra de la reforma laboral. 
play

Nicki Nicole apoyó el paro general de la CGT y postergó su show: "Es un día muy importante"

Porto Rico es un mega producción que reunirá a reconocidos artistas de la industria de Hollywood y lanzará a Residente como director de cine. 

"Porto Rico": Bad Bunny protagonizará el primer film de Residente junto a Javier Bardem y Viggo Mortensen

El futbolista habría elegido el aislamiento total en medio de las peleas entre sus padres.

"Te mata con el silencio": el hermano de Mauro Icardi destrozó al exmarido de Wanda Nara

El Chino Darín y Úrsula Corberó disfrutan la llegada de su hijo Dante.

"Hola, papi": la primera foto del Chino Darín con su bebé, Dante

La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..."

últimas noticias

La CGT anticipó que el paro va a ser contundente y paralizará a la Argentina de punta a punta.

Reforma laboral, paro y protestas: las claves de una jornada de máxima tensión en el Congreso

Hace 5 minutos
Javier Milei visitará Estados Unidos por decimocuarta vez desde que es Presidente.

Milei viaja a Estados Unidos mientras el Congreso debate la reforma laboral

Hace 18 minutos
El argentino, de 22 años, junto a los pilotos de la temporada 2026 de Fórmula 1.

La primera foto oficial del 2026 de la Fórmula 1: el show de Colapinto

Hace 57 minutos
Luis Toto Caputo, ministro de Economía, comunicó la extensión del RIGI por un año más. 

El Gobierno extenderá el RIGI por un año más: "Ha sido fundamental"

Hace 1 hora
Una de las protestas más multitudinarias sucedió en Acoyte y Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito.

En la previa del paro, hubo cacerolazos contra la reforma laboral en distintos barrios de CABA

Hace 1 hora