Carrefour se queda en Argentina porque las ofertas de compra no convencieron al CEO mundial

Alexandre Bompard consideró que los ofrecimientos "no reflejan el potencial de creación de valor" y adelantó que priorizarán "mejorar la actividad operativa".

Alexandre Bompard

Alexandre Bompard, CEO mundial de Carrefour.

El CEO mundial de Carrefour, Alexandre Bompard, anunció en una conferencia ante inversores que las ofertas para comprar las sucursales en Argentina "no reflejan el potencial de creación de valor que tienen" y adelantó que priorizarán "mejorar la actividad operativa" para "fortalecer" ese potencial.

Bompard explicó que Carrefour tiene dos tipos de mercados: "Los 'core', los estratégicos, y otros tres países, que son Argentina, Bélgica y Polonia".

“En esos tres países, la sensación que tenemos hoy es que las ofertas que hemos recibido no reflejan el potencial de creación de valor que tienen. Por lo tanto, la prioridad en ellos es mejorar la actividad operativa”, detalló el empresario y aclaró que el proceso de venta se pausó, pero no descartó que vuelva a retomarse.

El CEO continuó: “Tendremos una visión muy dinámica de los activos. Eso significa que no hay puertas cerradas, pero la prioridad para los equipos en esos países es realmente mejorar la operación, potenciar nuestra creación de valor y fortalecerla, y luego veremos qué sucede en el futuro”.

La casa matriz del supermercado en París había contratado en 2025 a Deutsche Bank para encontrar compradores para sus 700 sucursales y su banco en la Argentina, como parte de una revisión regional. En el mismo año, Carrefour se fue de Italia y encontró "un buen emprendedor para nuestra actividad en Rumania".

Cuál era la mejor oferta por las sucursales de Carrefour en Argentina

El dueño de Chango Más, Francisco De Narváez, en noviembre había ofrecido u$s 1.000 millones para adquirir las sucursales de su competencia. La oferta la realizó junto a L. Catterton, uno de los fondos de inversión privados más grandes del mundo, del que ya es socio en la Argentina en Rapsodia, Caro Cuore y Baby Cottons.

