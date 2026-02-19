20 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Polémica en EEUU: Donald Trump acusó a Barack Obama de filtrar información clasificada sobre extraterrestres

El presidente estadounidense acusó al exmandatario de divulgar información clasificada luego de que el referente demócrata asegurara en un podcast que los extraterrestres "son reales". Tras el cruce, ordenó la desclasificación de archivos sobre el tema.

Por
Obama y Trump

Obama y Trump, y un cruce por los extraterrestres.

Barack Obama confesó que su mayor preocupación era saber ¿dónde están los extraterretres?. 
Te puede interesar:

Inesperada confesión: Barack Obama sorprendió al mundo al afirmar que los extraterrestres existen

En diálogo con la prensa, a bordo del avión presidencial Air Force One, el líder republicano afirmó que Obama "cometió un grave error" al referirse al tema de esa forma. Además, añadió: "Dio información clasificada; se supone que él no debe hacer eso".

Embed

La polémica se originó tras una entrevista que Obama concedió al presentador Brian Tyler Cohen, en la que fue consultado directamente sobre si los extraterrestres existen. "No sé si son reales, no tengo ninguna opinión al respecto. Nunca hablo de ello. Mucha gente lo hace. Mucha gente lo cree", expresó Trump, ante la consulta de vida extraterrestre.

Tras sus declaraciones a la prensa, Trump se expresó en la red social Truth y ordenó la desclasificación de archivos relacionados con el tema: "En vista del gran interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNIs), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes. ¡Que Dios bendiga a América!", precisó.

trump ovnis

Obama sorprendió al mundo al afirmar que los extraterrestres existen

El expresidente de los Estados Unidos Barack Obama reavivó un debate global que atraviesa fronteras y culturas: la existencia de la vida extraterrestre. En una entrevista, aseguró que la humanidad no está sola en el Universo y lanzó una frase que rápidamente rebotó en las redes sociales y medios del mundo: "Sí, los extraterrestres son reales".

El exmandatario fue entrevistado para el podcast del periodista Brian Tyler Cohen y aseguró que los extraterrestres existen. Sin embargo, fue taxativo al enfatizar que si bien cree en su existencia, "no los ha visto". Asimismo, desechó las teorías conspirativas sobre supuestos alienígenas escondidos en el Área 51.

La declaración de Obama no solo sorprendió, sino que también abrió la puerta a nuevas discusiones sobre el papel de los gobiernos en la divulgación de información relacionada con fenómenos aéreos no identificados. "No están siendo guardados en... ¿cómo se llama? ¡El Área 51! No hay ninguna instalación subterránea a menos que exista una conspiración enorme y la ocultaran al presidente de Estados Unidos", expresó.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La amenaza de Donald Trump a Irán: Si no llegamos a un acuerdo, sucederán cosas malas

Nueva amenaza de Trump a Irán: "Si no llegamos a un acuerdo, sucederán cosas malas"

Donald Trump volvió a respaldar a Javier Milei.

Donald Trump volvió a respaldar a Javier Milei: "Lo apoyé y es un caballero"

La foto oficial del Consejo de Paz. 

Milei participó de la inauguración del Consejo de Paz impulsado por Trump

Javier Milei viajó otra vez a Estados Unidos en medio del paro de la CGT y el debate por la reforma laboral

Milei llegó a EEUU, en medio del paro de la CGT y el debate por la reforma laboral

Javier Milei visitará Estados Unidos por decimocuarta vez desde que es Presidente.

Milei viaja a Estados Unidos mientras el Congreso debate la reforma laboral

El Comando Sur de Estados Unidos se despliega por el mar Caribe y el océano Pacífico. 

Estados Unidos intensifica su ofensiva en el Caribe: hundió tres embarcaciones

Rating Cero

La pareja tiene el calendario libre a partir de marzo cuando salga el divorcio del futbolista.

"Pusieron una fortuna...": Luis Ventura confirmó cuándo se casan la China Suaréz y Mauro Icardi

Lanzelotta dejó la música en stand by y se puso una empresa familiar.

"Soy un busca": un exparticipante de Gran Hermano sorprendió con su nuevo emprendimiento

La diva envió invitaciones para su festejo número 99: Te espero para celebrar la vida”.

Se vienen los 99 de Mirtha Legrand: cómo sera el mega festejo y quiénes serán sus invitados

El hijo del Diez eligió el videojuego de realidad virtual Gorilla Tag para su cumpleaños temático.

El presente de Dieguito Fernando: la pareja de Verónica Ojeda reveló la condición que tiene el hijo menor del 10

La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Losartistas de renombre de esta edición serán Sabrina Carpenter, Tyler TheCreator, Skrillex, y Paulo Londra, entre otros.

Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2026: día por día, cuáles son los horarios en cada escenario

últimas noticias

play
Rodrigo Castillo, el héroe de Lanús, grita con alma y vida el único gol del partido.

Lanús metió un triunfazo ante Flamengo por 1-0 y definirá la Recopa Sudamericana en Brasil

Hace 54 minutos
Obama y Trump, y un cruce por los extraterrestres.

Polémica en Estados Unidos: Trump acusó a Obama de filtrar información clasificada sobre extraterrestres

Hace 1 hora
La nueva normativa habilita la excarcelación de personas procesadas o condenadas por delitos políticos cometidos desde el año 1999.

El Parlamento de Venezuela aprobó la ley de amnistía

Hace 1 hora
Batista, Giusti, Fillol, Ruggeri, Tapia, Burruchaga y Enrique con la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo llegó al país y la presentaron las glorias de la Selección argentina

Hace 2 horas
Una niña murió en Santiago del Estero por una descarga eléctrica.

Horror en Santiago del Estero: una niña murió tras recibir una descarga eléctrica

Hace 3 horas