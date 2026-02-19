Polémica en EEUU: Donald Trump acusó a Barack Obama de filtrar información clasificada sobre extraterrestres El presidente estadounidense acusó al exmandatario de divulgar información clasificada luego de que el referente demócrata asegurara en un podcast que los extraterrestres "son reales". Tras el cruce, ordenó la desclasificación de archivos sobre el tema. Por + Seguir en







Obama y Trump, y un cruce por los extraterrestres.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al exmandatario Barack Obama de haber divulgado información clasificada tras las polémicas declaraciones del referente demócrata, quien había asegurado en una entrevista que los extraterrestres "son reales".

En diálogo con la prensa, a bordo del avión presidencial Air Force One, el líder republicano afirmó que Obama "cometió un grave error" al referirse al tema de esa forma. Además, añadió: "Dio información clasificada; se supone que él no debe hacer eso".

Embed Donald Trump advierte a Obama no hablar de extraterrestres. pic.twitter.com/qRGluA9SyE — El Conocimiento prohibido (@conocimien96321) February 20, 2026 La polémica se originó tras una entrevista que Obama concedió al presentador Brian Tyler Cohen, en la que fue consultado directamente sobre si los extraterrestres existen. "No sé si son reales, no tengo ninguna opinión al respecto. Nunca hablo de ello. Mucha gente lo hace. Mucha gente lo cree", expresó Trump, ante la consulta de vida extraterrestre.

Tras sus declaraciones a la prensa, Trump se expresó en la red social Truth y ordenó la desclasificación de archivos relacionados con el tema: "En vista del gran interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNIs), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes. ¡Que Dios bendiga a América!", precisó.

