Revelaron cuánto cobrarán los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada

Las luces de la casa más famosa del país volverán a encenderse el próximo lunes 23 de febrero. El reality, que llevará el nombre de "Generación Dorada" estará conducido por Santiago Del Moro, contará con la presencia de algunos famoso y se podrá ver por Telefe.

En la cuenta regresiva del regreso a la pantalla de Gran Hermano , dieron a conocer cuánto recibirían los participantes por su participación semanalmente.

La nueva temporada, llamada Generación Dorada, comenzará el próximo lunes 23 de febrero desde las 22:15 , bajo la conducción de Santiago Del Moro y la televisación de Telefe, promete ser atrapante para todos los televidentes con una casa totalmente renovada y nuevas reglas que no dejarán que los hermanitos se relajen ni un minuto.

En ese contexto, el periodista Santiago Sposato reveló el monto que percibirán los concursantes. “¿Querés saber cuánto gana como mínimo un participante de Gran Hermano?”, lanzó el comunicador durante el streaming de Jotax Digital.

Según explicó, el dinero es en base a por cada semana de permanencia en la casa: al salir del juego, cada concursante recibe el total correspondiente a la cantidad de semanas que estuvo encerrado. “Van a cobrar 137 mil pesos por semana”, precisó.

Como es costumbre, Santiago del Moro siguió dando más detalles de cómo será la nueva temporada de Gran Hermano, Generación Dorada, y esta vez sorprendió a sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, el conductor reveló que la entrada de los participantes se dividirá en dos jornadas: comenzará el lunes 23 con la primera parte de la gala y continuará el martes 24, completando el plantel de participantes.

Al mismo tiempo, detalló que ya el miércoles 25 será la primera gala de nominación, y al aire se dará el Debate para analizar cada movimiento táctico.

santiago del moro

En este nuevo reality se implementará una Puerta Roja y una Placa Planta: la puerta roja estará ubicada en el jardín del patio, a la vista de todos, y se integrará al esquema de juego junto a otros mecanismos ya conocidos, como la puerta giratoria implementada en la edición anterior. La principal idea de la misma es incrementar la tensión y evitar zonas de confort dentro de la casa, obligando a los jugadores a tomar decisiones constantes y a exponerse frente a sus compañeros y al público.

Mientras que la placa planta permitirá que el público vote para eliminar a aquellos que no participan activamente del juego, evitan conflictos o pasan desapercibidos