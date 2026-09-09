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"No te lo voy a perdonar nunca": Carmen Barbieri le pasó factura en vivo a Fede Bal y protagonizaron un tenso momento

La conductora sorprendió al actor durante una entrevista al aire. Le recordó una promesa de viaje que no cumplió.

Según su versión

Según su versión, ambos habían planeado viajar juntos a Nueva York.

Carmen Barbieri sorprendió a Fede Bal durante una charla telefónica en vivo y aprovechó para reclamarle una situación que todavía recuerda. La conductora estaba como invitada en Sería Increíble, el programa de OLGA, cuando decidió llamar a su hijo y preguntarle dónde había pasado la Navidad.

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“¿Dónde pasaste el 24 de diciembre pasado y con quién?”, fue la pregunta que Carmen le hizo a Fede. El actor respondió que había estado “en Nueva York con mi novia”, en referencia a Evelyn Botto, pero su respuesta terminó generando un pase de factura que no esperaba por parte de su madre.

La mediática le recordó que, según su versión, ambos habían planeado viajar juntos a Nueva York. “¿A mí dónde me dejaste? ¿No habíamos quedado que íbamos a Nueva York juntos? ¿Por qué me dejaste? No te lo voy a perdonar nunca”, lanzó entre el reproche y el humor.

Su hijo intentó descomprimir la situación y dejó a la vista su sorpresa por el reclamo. “Es muchísimo, mamá, es muy temprano para este reclamo”, respondió el actor. Sin embargo, su madre todavía tenía otro comentario preparado y volvió a señalar directamente a Evelyn Botto.

Cómo se conocieron Fede Bal y Evelyn Botto

El vínculo entre Fede Bal y Evelyn Botto comenzó durante la pandemia de Covid-19, aunque su primer encuentro no fue presencial. Ambos se conocieron a través de una videollamada para Perros de la calle, el programa de Urbana Play del que ella formó parte durante cinco años.

El hijo de Carmen Barbieri recordó aquella primera impresión y explicó que la vio a través de una de las transmisiones que se realizaban desde casa durante el confinamiento. “Yo la veo por el cuadradito de Zoom, esas notas que se hacían desde casa y me gustó mucho. Me gustó un montón”, contó el actor.

En aquel momento, Fede Bal estaba en pareja y aseguró que no intentó avanzar con ella, aunque ya le había llamado la atención. “Yo estaba en pareja en aquel momento pero no activé nada. Me pareció una mina extremadamente atractiva”, reconoció.

Tiempo después, Evelyn Botto lo contactó para invitarlo a participar de un videoclip que había escrito. La canción se llamaba Amor Random y la historia incluía a un personaje con un tatuaje en el brazo. “Como sabrás, el único chico del país con tatuajes en el brazo es Federico entonces lo llamé”, bromeó. Bal, por otra parte, aclaró sobre aquel momento: “Al videoclip llegué separado”.

La relación se hizo pública después de meses en los que ambos habían definido su vínculo como algo casual. Evelyn también se encargó de descartar que hubiera sido una tercera en discordia: “Yo no sé tu historia, no sé nada de tu pasado. Lo nuestro ha sido muy prolijo porque nos vimos en todos tus baches”.

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