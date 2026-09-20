A 15 años del escándalo que sacudió a la farándula: el mail prohibido que destapó una infidelidad

Parecía ser una de las parejas más solidas. Sin embargo tras 25 años el matrimonio llegó a su fin por una infidelidad con mujer 56 años más joven. El escándalo quedó marcado para siempre en la historia de la farándula argentina.

Durante más de dos décadas Carmen Barbieri y Santiago Bal fueron una de las parejas más reconocidas del espectáculo argentino. Compartieron escenarios, formaron una familia y atravesaron juntos momentos difíciles . Sin embargo, en 2011, la aparición del nombre de Ayelén Paleo y una serie de mensajes atribuidos al actor terminaron por desatar una separación que ocupó durante semanas los programas de televisión.

Lucinda en Avenida Brasil: que fue de la vida de la actriz Vera Holtz

Lo que comenzó como una crisis puertas adentro terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo mediático, con acusaciones de infidelidad, declaraciones cruzadas y una tercera en discordia que negó durante meses haber mantenido un romance con el capocómico.

La historia de Barbieri y Bal comenzó en el verano de 1986, cuando ambos trabajaban en Lo que no se ve en TV en Villa Carlos Paz. Ella tenía 30 años y él 50 y, en aquel momento, estaba en pareja con Thelma del Río.

Según recordó años después la propia Barbieri, Santiago encontró una particular manera de confesarle lo que sentía. Durante una escena debía entregarle un papel como parte de la obra, pero aprovechó ese momento para hacerle llegar un mensaje personal.

El vínculo avanzó rápidamente. Comenzaron a salir el 24 de enero de aquel año y, apenas unos meses después, ya estaban comprometidos y viviendo juntos.

Con el tiempo formaron una familia y en 1989 tuvieron a Federico Bal, el único hijo de la pareja. Pero también construyeron una fuerte sociedad profesional: durante años compartieron escenarios y proyectos teatrales, con Carmen como una de las grandes figuras de la revista y Santiago como actor y director.

A comienzos de 2011 nada hacía prever públicamente el escándalo que llegaría meses después. En enero, Carmen y Santiago celebraban sus bodas de plata y hablaban sobre sus 25 años de relación.

Incluso proyectaban continuar juntos durante muchos años más. Sin embargo, detrás de esa imagen de la pareja perfecta, el matrimonio comenzó a atravesar una profunda crisis.

Tiempo después se conoció que los problemas habían comenzado antes de que el nombre de Ayelén Paleo apareciera con fuerza en los medios. Ángel de Brito reveló que el 28 de mayo de 2011 Carmen le había confesado en privado que estaba separada de Santiago y que atravesaba ataques de pánico.

Pero todavía faltaba el capítulo que transformaría aquella crisis matrimonial en uno de los escándalos más comentados de la farándula de ese año.

Carmen Barbieri, Santiago Bal y Federico Bal.

Ayelén Paleo y el comienzo del escándalo

Ayelén Paleo era una joven bailarina de 19 años que integraba Bravísima, el espectáculo encabezado por Carmen Barbieri y dirigido por Santiago Bal.

Durante 2011 comenzaron a circular rumores que vinculaban al director con la bailarina. Paleo salió públicamente a desmentirlos y llegó a asegurar que Santiago, por su edad, “podría ser mi abuelo”.

Sin embargo, las versiones no desaparecieron. A comienzos de septiembre, la separación finalmente se hizo pública. Santiago confirmó que había abandonado la casa que compartía con Carmen y reconoció que ella no quería saber nada con él.

Ayelén Paleo. Redes sociales

Paleo también decidió hablar. Negó haber mantenido una relación sentimental o sexual con Bal, aunque reconoció públicamente que él había intentado seducirla: “Al principio me reía. Me decía que le gustaba mi forma de ser, que era muy espontánea. Santiago Bal intentó seducirme, me dijo ‘me gustás, estoy enamorado’. Yo lo que quiero dejar claro es que uno se puede enamorar de una persona, pero si no es correspondida, lo lamento”, dijo Ayelén en un programa de Viviana Canosa.

Carmen, mientras tanto, atravesaba uno de los momentos más dolorosos de la relación. Cuando habló públicamente sobre la ruptura aseguró que todavía tenía “la herida abierta” y cuestionó duramente la exposición mediática que había tomado el conflicto.

Ayelén Paleo y Santiago Bal durante Barbierísima.

El mail prohibido: Jorge Rial leyó en vivo los mensajes de Santiago Bal

El escándalo alcanzó uno de sus puntos más álgidos el 12 de septiembre de 2011 en Intrusos. Con Federico Bal presente en el estudio, Jorge Rial leyó en vivo un mail atribuido al capocómico y dirigido a Ayelén Paleo, señalada entonces como la tercera en discordia.

“Hola amor: siento empezar así pero estoy muy triste, la estoy pasando mal, muy mal, sin vos, lo único que le daba un poco de alegría y felicidad a mi vida. Te necesito, me cuesta mucho tenerte por momentos tan cerca sin poder hablarte siquiera”, comenzaba el mensaje.

En el correo, Bal también hacía referencia al lugar de Paleo dentro del espectáculo y aseguraba haber intervenido para que conservara algunos de sus números: “Me tuve que jugar al mango, tratando de no venderme, diciendo que sos la mejor en tango y el sketch lo escribí para vos: ‘Si se lo sacas, me voy y con mis libros: búscate otro autor y director’”.

Pero las palabras más contundentes aparecían hacia el final del mensaje, cuando Santiago hablaba de la posibilidad de encontrarse a solas con la bailarina: “Al terminar la gira estaré solo toda una semana, espero que podamos estar juntos”. “Por el momento no soy más que un idiota que sueña con vos, recuerda tu olor y ama tu amor. Tuyo: yo”, cerraba el mail

En ese sentido, Intrusos también difundió un audio inédito de una fuerte discusión entre Carmen Barbieri y Santiago Bal. La grabación dejó expuesta la tensión que atravesaba la pareja después de dos décadas juntos y en pleno conflicto por la aparición de Ayelén Paleo.

Cómo Carmen Barbieri descubrió los mails que desataron el escándalo

Años después de la separación, Carmen Barbieri reveló cómo descubrió los correos que Santiago Bal intercambiaba con Ayelén Paleo. Según contó, todo ocurrió casi por casualidad mientras estaba aprendiendo computación y encontró abierta la computadora de quien entonces era su pareja.

“Estaba estudiando computación”, recordó la capocómica, quien explicó que Bal eliminaba los correos electrónicos, aunque estos permanecían durante un tiempo en la papelera de reciclaje. Fue allí donde encontró un mensaje cuyo asunto decía “¿Faltará mucho?”, una frase que inmediatamente despertó su curiosidad.

Al abrir los correos, Carmen descubrió mensajes que terminarían por cambiar definitivamente su relación después de 25 años juntos. “Me enteré por mail de que él estaba enamorado de otra persona”, contó años más tarde al recordar el momento en el que comenzó a conocer lo que ocurría a sus espaldas.

Del dolor al perdón

La historia entre Carmen Barbieri y Santiago Bal no terminó con aquel escándalo. Después de un período de fuerte distanciamiento, los dos comenzaron lentamente a recomponer el vínculo. Federico Bal tuvo un papel importante en aquel acercamiento y, con el paso de los años, Carmen volvió a compartir momentos familiares con su expareja.

Las diferencias por aquella infidelidad quedaron atrás y Barbieri volvió a acompañarlo durante sus problemas de salud. Con el tiempo también habló públicamente del perdón y reconoció que, pese al dolor que había atravesado, Santiago continuaba ocupando un lugar fundamental en su vida.

Bal murió el 9 de diciembre de 2019, a los 83 años. Para entonces, aquella relación que había comenzado arriba de un escenario, atravesado 25 años de convivencia y terminado sentimentalmente en medio de uno de los grandes escándalos de la farándula había encontrado un cierre muy distinto al de 2011.

Carmen pudo perdonar al hombre con el que había formado una familia y compartido gran parte de su vida, aunque nunca olvidó la traición que provocó el final de su historia de amor.