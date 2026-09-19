Sólo dijo cinco palabras en Titanic y 28 años después continúa cobrando por eso: quién es el actor Una breve participación en la película terminó convirtiéndose en una fuente de ingresos que sigue vigente casi tres décadas después. Agregar C5N en









Solo dijo cinco palabras en toda la película y a día de hoy sigue cobrando por eso ¿Quién es? Fotogramas

El actor participó de Titanic cuando era apenas un niño.

Su papel fue pequeño, pero tuvo una particularidad que hizo la diferencia.

Su aparición le permitió recibir pagos durante casi tres décadas.

Los ingresos por la película todavía llegan, aunque con menor frecuencia. Una escena de apenas unos segundos terminó convirtiéndose en una fuente de ingresos que Reece Thompson todavía conserva casi tres décadas después. El actor era apenas un niño cuando participó de Titanic, donde interpretó a un personaje que ni siquiera tenía nombre propio. Su aparición fue muy breve, pero una pequeña línea de diálogo alcanzó para diferenciarlo de los extras y darle otra categoría dentro de la producción.

Reece Thompson participó en Titanic con apenas 5 años y a día de hoy sigue cobrando por eso. IMDb Thompson interpretó al llamado “Pequeño Niño Irlandés”, un chico que viajaba en tercera clase junto a su madre y su hermana. En medio del hundimiento del transatlántico, los tres quedan esperando su turno para ser evacuados mientras los pasajeros de Primera Clase ocupan los botes salvavidas. En esa situación, el personaje pronuncia una pregunta dirigida a su madre que terminó siendo clave para la historia del actor.

“What are we doing, Mommy?”, fueron las únicas 5 palabras que dijo en su participación. SensaCine Aunque en español la frase tiene cuatro palabras: "¿Qué estamos haciendo, mami?", en la versión original son cinco: “What are we doing, Mommy?”. Thompson tuvo que repetirla durante el rodaje y trabajar con un entrenador de acento para darle una entonación irlandesa. James Cameron finalmente eligió una de esas tomas para el corte definitivo de la película, sin imaginar que aquella intervención mínima tendría consecuencias económicas durante años.

Cual es la historia del actor que solo dijo 5 palabras en Titanic y sigue cobrando La diferencia estuvo en que Thompson no quedó registrado simplemente como un extra. Su personaje tenía una pequeña participación hablada y apareció en los créditos oficiales, una condición que le permitió acceder a pagos posteriores relacionados con la película. El éxito de Titanic, que recaudó más de 2.200 millones de dólares, hizo que esa breve escena terminara teniendo un impacto mucho mayor del esperado.

Por su trabajo recibió inicialmente unos 30.000 dólares, dinero que su madre destinó a una cuenta bancaria y que con el tiempo sirvió para pagar estudios, un auto y otros gastos. Pero los ingresos no terminaron ahí: las exhibiciones internacionales, los lanzamientos en VHS y DVD, los reestrenos y las distintas ediciones de la película generaron nuevos pagos. En total, Thompson calcula que lleva cobrados alrededor de 45.000 dólares por derechos como intérprete.

Así luce hoy, con 32 años, Reece Thompson. La Nación A sus 32 años, Thompson trabaja como gerente de marketing digital en un resort de esquí y snowboard de Utah, muy lejos de aquella producción que marcó su infancia. Los cheques que recibe por Titanic ahora son mucho más pequeños y pueden llegar una vez al año, con montos de entre 100 y 300 dólares. Sin embargo, aquella participación de apenas cinco palabras sigue acompañándolo como un recuerdo de su infancia y como una inesperada recompensa por haber formado parte de una de las películas más exitosas de la historia.