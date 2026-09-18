Detuvieron al exmanager de Callejero Fino por presuntas amenazas hacia el cantante

Mientras el músico continúa detenido, la Justicia ordenó el arresto de su exrepresentante. La investigación está a cargo de la UFI de Benavídez, encabezada por el fiscal Cosme Iribarren, y fue caratulada como "amenazas coactivas".

La Policía bonaerense detuvo a Carlos Mauricio "Mauri" Fernández, exmanager de Callejero Fino, en el marco de una investigación por presuntas amenazas contra el artista.

La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, cuando fue detenido a finales de agosto en la zona de Tigre mientras circulaba en una camioneta sin patente. Durante la inspección policial, se encontró una pistola Glock calibre 40 con la numeración limada.

En su primera declaración, el cantante aseguró que el arma no era suya pero no explicó por qué se encontraba en el vehículo. Sin embargo, luego volvió a declarar ante el fiscal Cosme Iribarren y confesó que "estaba armado porque estaba siendo amenazado de muerte".

En este contexto, la Justicia realizó una serie de allanamientos en Escobar, Ingeniero Maschwitz, un country y distintos locales. Como resultado de estos procedimientos, los policías detuvieron a Carlos Mauricio Fernández y secuestraron elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Entre los objetos incautados hay un Volkswagen Bora y un teléfono celular. La Justicia deberá determinar si esos objetos están relacionados con las denuncias del artista.

El vehículo secuestrado.

De acuerdo con lo que explicaron en La Mañana con Moria, Fernández fue representante de Alvarenga hasta 2021 y es el hombre señalado por el cantante ante la Justicia como quien lo habría amenazado. Según el parte policial, Fernández tiene 39 años y registra antecedentes por robo calificado.

La situación judicial de Callejero Fino

La detención de Fernández suma un nuevo elemento a la investigación sobre las presuntas amenazas al músico. Sin embargo, Callejero Fino continúa detenido en la causa por portación de arma.

En este sentido, la imputación por portación ilegal de arma de guerra contempla una pena mínima de tres años de prisión en caso de una eventual condena y, aunque se trata de un delito que puede permitir una excarcelación, la Justicia ya tiene en cuenta sus antecedentes y posibles riesgos, por lo que resolvió que permanezca detenido.

Callejero Fino registra antecedentes judiciales en San Isidro. Uno de ellos se remonta al 11 de marzo de 2016, cuando fue detenido en marco de una causa por tentativa de robo y lesiones. El músico permaneció preso durante cinco meses y luego obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Durante esa etapa, estuvo bajo monitoreo policial y utilizó una tobillera electrónica. Luego, el 2 de junio de 2022, obtuvo la libertad. Este antecedente resultó clave para la Justicia al evaluar su situación actual.