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Conmoción: encontraron muerta a una reconocida actriz de cine a sus 25 años

La artista estaba en pleno esplendor de su carrera y fue hallada sin vida en el departamento de otro actor, quien será investigado. Aún no se confirmaron las causas de su fallecimiento.

Una actriz murió a sus 25 años.

Una actriz murió a sus 25 años.

El cine está de luto luego de confirmarse el fallecimiento de una reconocida actriz japonesa de 25 años. Hana Kuraki fue encontrada sin vida el sábado en un departamento rentado a nombre de Shota Taira, anfitrión del grupo L’s Collection, según informó el dueño de clubes, Sakito.

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Si bien, desde la agencia de representación de Kuraki no emitieron un comunicado oficial sobre las causas de su muerte, investigan un posible suicidio, así como acusaciones de violencia doméstica, acuerdos extrajudiciales o extorsión.

Su amiga, Sakito, afirmó que una amiga de Kuraki encontró el cuerpo y ella fue directo al departamento tras recibir un llamado de una amiga. El dueño de S PiDA afirmó que se quedó en el lugar hasta que llegaron policías e investigadores.

Fue ella quien llamó a Taira para contarle que Kuraki había muerto en el departamento registrado a su nombre, pero él respondió que tenía una reunión y que llegaría con dos horas de retraso. Ante esto, Sakito publicó: “Rezo por un mundo en el que ya no existan personas que dominen con violencia y arrinconen a otros de esta forma”.

Su muerte todavía es una incógnita y está en plena investigación. Algo que puede sumar es que en junio ella había puesto pausa a su carrera, que estaba en su esplendor, porque tenía lesiones graves en el rostro y mandíbula por un supuesto accidente de tránsito.

Cómo se habría lesionado el ostro Kuraki, según la denuncia

Un denunciante anónimo en internet aseguró que las heridas que sufrió Kuraki tuvieron que ver porque Taira aceleró un Maybach, mientras que la actriz quería subir al vehículo. Eso provocó que sea arrastrada por el pavimento.

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