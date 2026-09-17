Lali Espósito impactó en el Festival de San Sebastián con un look inspirado en Malvinas La cantante apareció en el Festival Internacional de Cine con una remera que replica la bandera que los jugadores de la Selección argentina desplegaron tras el triunfo ante Inglaterra en el Mundial. Agregar C5N en









Lali Espósito volvió a demostrar que su figura trasciende el entretenimiento y el cine.

La cantante Lali Espósito causa sensación en cualquier parte del mundo adonde va, y esta vez hizo lo suyo en España, donde vistió una prenda con el reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

La artista pasó por la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde deslumbró a la prensa internacional con su presencia y un contundente gesto político: debajo de un blazer oversize, lució una remera blanca con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", una réplica exacta de la icónica bandera exhibida por la Selección argentina en sus festejos tras vencer a Inglaterra.

La intérprete de Fanático y Payaso viajó hasta Valencia para acompañar el estreno de Glaxo, la nueva película del director Benjamín Naishtat que compite en la Sección Oficial del certamen. Basada en la novela de Hernán Ronsino, la historia se ambienta en la provincia de Buenos Aires a lo largo de varias décadas y cuenta con un elenco estelar integrado por Marcelo Subiotto, Esteban Lamothe y Esteban Bigliardi.

Lali Espósito en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián. Redes sociales Mientras espera la presentación oficial del filme, que está programada para el 20 de septiembre, la famosa demostró que su performance va mucho más allá de la música y el cine, y que la identidad y la memoria viajan con ella adonde vaya.