Se estrena Hechizo de amor 2: ¿puede igualar la magia de la original? La película de Warner Bros. llega a los cines este jueves 10 de septiembre y trae de nuevo al reparto de la inolvidable entrega de 1998. Por Camila Olivera Agregar C5N en









Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ponerse en la piel de las hermanas Owens, más de dos décadas después del estreno de la película original.

Hay secuelas... Y secuelas. Con el auge de la nostalgia y querer hacer una segunda parte de clásicos, hay muchas producciones que fallan en el intento. Pérdida de color, pérdida de sentimiento, pérdida de sentido de una continuación que nunca termina de justificar su existencia (El diablo viste a la moda 2 es uno de los casos más actuales). Pero hay otras que mantienen su esencia, encuentran algo nuevo para contar o, simplemente, traen de vuelta ese universo porque sí y aun así logran que todo encaje. Ahora… ¿En cuáles de estas categorías entra Hechizo de amor 2?

Una película de los 90, con tanta alma, estética y elenco espectacular. Protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman, la película (ahora primera parte) se centraba en Sally y Gillian Owens, dos hermanas criadas por sus tías en una familia marcada por la magia y un hechizo terrible: si se enamoraban, la persona moría. Detrás de todas las pociones y los gatos negros, Hechizo de amor hablaba de algo mucho más terrenal: el amor, la pérdida, la familia y el peso de una herencia que muchas veces no elegimos.

Ahora, más de dos décadas después, sigue la historia. Titulada Hechizo de amor 2: la magia continúa, esta producción trae de vuelta a las hermanas Owens (interpretadas nuevamente por Bullock y Kidman) y a las tías Franny y Jet (encarnadas otra vez por Stockard Channing y Dianne Wiest). A su vez, se suman nuevas caras como Maisie Williams, Joey King, Xolo Maridueña, Lee Pace y Solly McLeod.

Es una película que trae de vuelta un poco de esa magia de los 90. Pero esta secuela viene a la pantalla porque sí, ya que la historia no es tan necesaria. Intenta encontrar una continuidad a través de sus hijas, a quienes les sucede algo similar a lo que vivió el personaje de Sandra Bullock, y a partir de allí construye un nuevo conflicto para intentar ponerle fin al hechizo.

Joey King y Maisie Williams se suman al elenco de esta nueva historia como las hijas de Sally Owens. El problema es que, en ese intento, aparecen algunos elementos que se sienten forzados. Incluso el villano. Con el conflicto que siempre existió –el del hechizo– ya es suficiente, por ende, la incorporación de un antagonista se siente innecesaria. Otro punto en contra es su extensión: en sus 130 minutos de metraje, hay momentos donde se vuelve demasiado larga y el ritmo pierde fuerza.

A pesar de eso, Hechizo de amor: la magia continúa es una entrega entrañable, el mismo sentimiento que genera la primera. Es un viaje de vuelta a los 90, a esa película de confort que tantas personas quisieron tanto. Bullock y Kidman están espectaculares una vez más y mantienen intacta la esencia en sus personajes y esa química de hermanas que fue uno de los grandes atractivos de su antecesora. Además, Joey King y Maisie Williams –en los personajes de las hijas, Kylie y Antonia– se amoldan muy bien (aunque el personaje de Maisie deja sabor a poco porque no aporta mucho a la historia). Quienes realmente generan una emoción enorme son las tías. Sus desarrollos de personajes son uno de los mayores aciertos de la película. De principio a fin, ambas son fundamentales para la historia y transmiten una sensación particularmente cálida porque son quienes conectan con el verdadero espíritu de la historia. Stockard Channing y Dianne Wiest regresan como las tías Franny y Jet, dos personajes fundamentales en el universo de las Owens. A pesar de su extensión y ciertos elementos forzados en el guion, Hechizo de amor: la magia continúa es una bella continuación. Trae de vuelta a dos íconos del cine en personajes que ya son parte de la cultura popular; suma un reparto que funciona y deja guiños a la primera entrega que a los fans va a dejar sonriendo. Aunque quizá no necesitábamos volver a este universo, consigue darle algo que la otra película no tuvo del todo: un final.