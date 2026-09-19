A qué hora juega Argentina vs. Turquía, por Copa Davis: cómo ver los partidos en vivo El equipo de Javier Frana disputa la serie en el estadio Ruca Che de Neuquén. Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante disputarán los primeros partidos de singles. Por Agregar C5N en









Argentina juega contra Turquía. AATenis

La Copa Davis vuelve a convocar a la Selección argentina en un cruce histórico: por primera vez la competencia desembarca en la Patagonia para disputar la serie frente a Turquía.

El Ruca Che de Neuquén alberga este fin de semana la eliminatoria del Grupo Mundial I, donde el equipo capitaneado por Javier Frana buscará asegurar un lugar en los Qualifiers 2027 y alcanzar las 100 series ganadas en la historia del certamen.

Argentina viene de caer 3-2 ante Corea del Sur en la primera ronda de las eliminatorias, por lo que Javier Frana afronta el compromiso con plantel completo y va con lo mejor: Francisco Cerúndolo (23° ATP y primera raqueta), Thiago Tirante (52°), Mariano Navone (45°), junto al binomio de dobles integrado por Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

La sede neuquina y la cancha rápida bajo techo fueron elegidas para sostener la continuidad con la gira sobre cemento tras la gira norteamericana y de cara al circuito asiático.

En la vereda de enfrente, el conjunto euroasiático cuenta con un plantel abocado principalmente al circuito Challenger. Sus principales cartas en singles son Mert Alkaya (300°) y Yanki Erel (305°), acompañados por Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner.

Cerúndolo, el mejor singlista de Argentina. Cronograma y cruces por Copa Davis Sábado 19 de septiembre Primer punto: Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel

Segundo punto: Thiago Tirante vs. Mert Alkaya Domingo 20 de septiembre (Dobles y Singles definitivos — Desde las 11:00 hs) Tercer punto (Dobles): Guido Andreozzi / Andrés Molteni vs. Tuncay Duran / Arda Azkara

Cuarto punto (Singles): Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya (de ser necesario)

Quinto punto (Singles): Thiago Tirante vs. Yanki Erel (de ser necesario) Horario y dónde ver Argentina vs. Turquía por Copa Davis Sede: Estadio Ruca Che

Televisación: TyC Sports y DSports / Streaming en TyC Sports Play

Inicio de transmisiones: domingo desde las 10:45 hs