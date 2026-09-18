Donald Trump anunció un acuerdo para ampliar la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia

El pacto se formalizará ante la ONU la próxima semana y deberá pasar por los parlamentos de Dinamarca y Nuuk, mientras que desde la Casa Blanca quieren impedir la instalación de nuevas bases e inversiones sensibles de China y Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un pacto con Dinamarca y Groenlandia que permitirá extender el despliegue militar de Washington en la isla, con nuevas facultades para su defensa y restricciones a terceros países, en una iniciativa que será formalizada la próxima semana durante la Asamblea General de la ONU.

Según Trump, el pacto "otorga a los Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia", amplía sus instalaciones y obtiene derechos de sobrevuelo, además de impedir que sus adversarios establezcan bases o realicen determinadas inversiones sensibles sin autorización expresa de su gobierno.

El contenido completo todavía no fue difundido, pero funcionarios estadounidenses señalaron que el entendimiento garantizará acceso permanente a Groenlandia y habilitará un aumento de la infraestructura militar si las necesidades estratégicas lo requieren. Estados Unidos ya dispone allí de la base espacial de Pituffik, ubicada en el noroeste del territorio.

Trump señaló que para su país "no habrá ningún costo" y que Washington tendrá "para siempre la capacidad completa de hacer lo que sea necesario en Groenlandia con el fin de asegurar y defender la seguridad de Groenlandia y de los Estados Unidos de América".

El mensaje de Donald Trump con la confirmación de la intervención a Groenlandia.

Además afirmó: "Inmediatamente comenzaremos el proceso de desarrollar una gran presencia militar en la parte apropiada de Groenlandia", y señaló que trabajarán con sus habitantes en el desarrollo y la construcción.

El mensaje llegó tras meses de tensión entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, luego de que Trump planteara adquirir la isla e incluso no descartara una intervención militar, ya que se trata de un punto estratégico por su ubicación en el Ártico, sus recursos minerales y el avance de la competencia entre potencias por nuevas rutas y áreas de influencia.

Qué dijeron Dinamarca y Groenlandia sobre el acuerdo

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, confirmó que el pacto será suscripto la próxima semana en Nueva York y remarcó que todavía deberá atravesar los procedimientos parlamentarios correspondientes, mientras destacó que el entendimiento fortalece la seguridad común y reconoce la soberanía e integridad territorial del Reino de Dinamarca.

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, también respaldó el entendimiento anunciado por Trump y destacó que contempla los intereses de la isla. "El acuerdo reconoce los intereses de Groenlandia y nuestro lugar en la cooperación internacional", expresó, al señalar que la iniciativa resulta beneficiosa para todas las partes.

Las autoridades de Copenhague y Nuuk remarcaron así que el pacto no supone una transferencia de soberanía a Washington y que Groenlandia conserva su derecho a la autodeterminación. El territorio, con unos 56.000 habitantes, mantiene un gobierno autónomo dentro del Reino de Dinamarca y su situación constitucional no cambia con el anuncio