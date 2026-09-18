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Nuevo escándalo para Wanda Nara: la decisión que tomó la psicóloga de sus hijas y enfureció a Mauro Icardi

En Intrusos contaron el nuevo conflicto que enfrenta la conductora de MasterChef Celebrity y que, esta vez, involucra la salud de sus dos hijas.

Wanda Nara y un nuevo conflicto con Mauro Icardi.

Wanda Nara y un nuevo conflicto con Mauro Icardi.

La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma otro capítulo que expone a sus hijas. De acuerdo con la información que dio la periodista Natalie Weber, "la psicóloga de Isabella, una de las menores, levantó un acta dando aviso que dejaba de ser la psicóloga jurídica de la menor por falta de pago".

Salió a la luz la insólita razón de la bronca entre la periodista y la empresaria.
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En cuanto al motivo, la panelista de Intrusos explicó que todo esto ocurrió por decisión de Wanda: "Ellos tienen un trato en el cual Mauro se hace cargo del tratamiento psicológico de Francesca, y Wanda de Isabella".

Mauro Icardi junto a sus pequeñas.

Mauro Icardi junto a sus pequeñas.

Frente a esto, Rodrigo Lussich cuestionó a los mediáticos: "Están forrados en guita y no pueden pagar a la psicóloga, ¡qué papelón!". Por su parte, Adrián Pallares agregó: "Sobre todo porque tanto Wanda como su madre, Nora, le echan todas las culpas de las desgracias económicas a Mauro Icardi. Por lo que sabemos, Mauro Icardi se hace cargo de lo que se tiene que hacer cargo".

En este contexto, Angie Balbiani reveló en Puro Show que Mauro Icardi se habría enterado de la decisión de la psicóloga al llegar a la puerta del consultorio. "Tengo un chismón. Ustedes vieron que Icardi está con sus hijas en este momento. Bueno, obviamente tienen un montón de cosas que hacer: las hijas van al colegio, tienen que ir a actividades", comenzó relatando la panelista.

Luego, profundizó en el inesperado episodio: "Lleva a una de sus hijas a la psicóloga, toca la puerta, la psicóloga abre y le dice: 'Yo no atiendo más a su hija'".

Según Balbiani, Icardi habría preguntado sorprendido: "¿Cómo que no atiende más a mi hija?". "La madre me dejó de pagar", habría respondido la profesional. La panelista explicó que, de acuerdo con la información que manejaba, cada uno de los padres se hacía cargo del tratamiento psicológico de una de las menores.

"Entonces la psicóloga, por supuesto, tiene que elevarle esto al juez. Le tiene que mandar un mail y en el mail le dice que varias veces intentó comunicarse con la madre por un tema de pago y que la madre no le atendía el teléfono", cerró Balbiani.

Qué dice el comunicado de la psicóloga de la hija de Mauro Icardi y Wanda Nara

Natalie Weber leyó en Intrusos el comunicado de la psicóloga: "En mi carácter de psicóloga jurídica, tratante de la niña Isabella, en el marco de las actuaciones de referencia a fin de informar que su tratamiento psicológico ha quedado temporalmente suspendido debido a la falta de pago de los honorarios profesionales devengados y pendientes de regularización".

"Asimismo dejo constancia de que se han realizado reiterados intentos de comunicación desde la semana pasada con la señora Wanda Nara, madre de la niña, sin haber obtenido respuesta hasta el momento, lo que ha impedido acordar la regularización de los honorarios", concluyó.

Icardi no puede salir de la Argentina por el conflicto con Wanda Nara por sus hijas.

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