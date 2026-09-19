Casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: se filtraron los grandes ausentes de la lista de invitados

La conductora Yanina Latorre confirmó quiénes estarán presentes en el día mágico para la pareja donde darán el sí. ¿Quiénes recibieron la invitación?

Crece la expectativa por la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul , después de que se filtrara la supuesta invitación , ahora la conductora Yanina Latorre salió a hablar sobre algunas teorías que circulaban sobre los invitados al casamieto .

Revelaron por qué Tini Stoessel no habría invitado a Lizardo Ponce a su casamiento

En medio de las especulaciones sobre el casamiento, la periodista Pilar Smith contó que Tini habría compuesto su relación de amistad con la artista Emilia Mernes, quiéne estaría presente junto a su pareja, el cantante Duki. También se especuló con la presencia de la mismísima Shakira.

Ante estos rumores, la conductora de América TV, Yanina Lator salió a desmentirlos: "Me lo negaron . No va Shakira, no va Emilia Mernes, no va Duki. Es mentira, no están invitados, no se amigó Tini con ellos".

A pesar de esto, Yanina pudo confirmar algunos nombres de los que sí estarán presentes en la boda entre la cantante y el futbolista del Inter Miami: "Si me dijeron Chris Martin, que cantó con ella. Hoy me dijeron: ‘No agarren la lista de Spotify para ver quién cantó con ella’. No todo el mundo que laburó con Tini es amigo. María Becerra va, Lali Espósito está invitada, Nicki Nicole está invitada, (Paulo) Dybala está invitado, Messi está invitado y ya confirmó".

Eso no es todo, sino que también explicó que mandaron pocas invitaciones, no todo el mundo está invitado. Aunque si, Yanina aclaró que Leandro Paredes está en la lista de invitados: " Hay muchos jugadores de Europa que les va a costar ir, porque al 19 de diciembre todavía no terminó la liga. En Estados Unidos sí, por eso Leo confirmó, lo mismo que los que están acá".

Revelaron por qué Tini Stoessel no habría invitado a Lizardo Ponce a su casamiento

En medio de los preparativos para la boda deTini Stoessel con Rodrigo de Paul, Pilar Smith reveló en LAM quiénes estarán presentes en la celebración. Además, agregó un dato que volvió a poner a Emilia Mernes y a Lizardo Ponce en el centro de la escena y que explica por qué el influencer no habría recibido una invitación.

Durante la emisión del ciclo, la periodista confirmó que Emilia y Duki forman parte de la lista de invitados. "Dejame decirte que están invitados al casamiento de Tini y Rodrigo de Paul Emilia Mernes y Duki", expresó Smith.

La presencia de Emilia cobró especial relevancia a raíz de una vieja versión que vinculó sentimentalmente a la cantante entrerriana con Rodrigo de Paul. En ese contexto, también se explicaría la ausencia de Lizardo Ponce en la lista de invitados, pese a su amistad con Tini Stoessel.

"Me lo confirman allegados a Tini que, obviamente, me contaron que estaba enojada con el tema de la filtración de la invitación. Y también me dieron estos nombres y me dijeron que Lizardo Ponce no va", aseguró la periodista.

De acuerdo con lo que trascendió semanas atrás, el influencer no habría sido invitado al casamiento debido a que habría sido quien instaló el rumor de una supuesta infidelidad del futbolista con Emilia Mernes.

En ese sentido, Pilar aseguró que las diferencias entre ambas cantantes quedaron atrás y que pudieron recomponer el vínculo tras los rumores: "Ellas hablaron y se pidieron disculpas".