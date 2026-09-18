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Se filtró un dato sobre la internación de Mirtha Legrand que puede cambiarlo todo

Moria Casán reveló un dato desconocido sobre la salud de La Chiqui que ella ya sabía desde antes de que fuera confirmado oficialmente por la clínica.

Mirtha Legrand y una nueva recaída.

Mirtha Legrand y una nueva recaída.

La nueva internación de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación entre sus seguidores y en el ambiente artístico. Durante la jornada de este viernes, y apenas a unos días de haber recibido el alta médica, la icónica conductora de los almuerzos ingresó nuevamente al Mater Dei y permanece bajo atención médica.

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De acuerdo con la información publicada por la clínica, "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía" y que quedó internada para realizarle los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes.

El episodio rápidamente generó repercusión y comenzó a comentarse entre las distintas figuras del espectáculo. En ese contexto, fue Moria Casan quien lanzó un dato hasta ahora desconocido. La conductora de La Mañana con Moria estuvo en Primicias Ya y contó que María Fernanda Callejón ya estaba al tanto de lo ocurrido con Mirtha, incluso antes de que se hiciera público.

"Estoy al tanto desde ayer. María Fernanda Callejón mandó a la tarde esta noticia", expresó Moria, dejando atónito al panel. De acuerdo con sus palabras, la salud de La Chiqui se manejó con total hermetismo y solo lo sabían algunas figuras del medio, quienes optaron por mantenerlo en secreto para preservar la intimidad de la familia. "Esto que salió en La Nación, esto mismo mandó la Callejón. Pero después dijo 'Perdón, chicos, mala mía'", contó.

Captura de pantalla: internet

Captura de pantalla: internet

Qué es una neumopatía, el cuadro que padece Mirtha Legrand

Mirtha Legrand fue internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei este viernes por una neumopatía, de acuerdo con el parte médico compartido por los directivos de la institución, y que se refiere a las enfermedades que afectan a los pulmones. No se trata de una patología específica y tampoco implica que una persona tenga neumonía.

Algunas neumopatías pueden vincularse con infecciones, mientras que otras suelen aparecer a causa del tabaquismo, la inhalación de ciertas sustancias o la exposición constante a distintos contaminantes del ambiente. Entre sus síntomas están la tos, la dificultad para respirar, la respiración acelerada o el cansancio.

Legrand sufrió una nueva recaída en su salud.

Legrand sufrió una nueva recaída en su salud.

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